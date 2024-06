Dragon Age The Veilguard: Dreadwolf cambia nome e sarà presentato prestissimo

Mentre tutti erano in trepidante attesa per la presentazione ufficiale di Dragon Age: Dreadwolf, BioWare ha stupito tutti cambiandone il nome e anticipando che il titolo verrà presentato ufficialmente il prossimo 11 giugno alle 17:00 ora italiana.

Al netto dello stupore per il cambio di nome, questo evento dovrebbe riuscire, almeno parzialmente, a sfamare la curiosità degli appassionati della serie, i quali attendono spasmodicamente novità in merito al prossimo capitolo della celebre saga. Proprio per questo motivo la presentazione mostrerà ben 15 minuti di gameplay inedito.

La decisione di cambiare il titolo in "Dragon Age: The Veilguard", rispetto al precedente Dragon Age Dreadwolf, invece risponde a una precisa visione creativa del team di sviluppo.

Come spiegato sul sito ufficiale, ogni titolo del franchise Dragon Age è sempre stato un racconto a sé stante, arricchito da eroi, compagni e minacce che si rinnovano di episodio in episodio.

Per questo motivo The Veilguard, metterebbe maggiormente i risalto proprio le dinamiche eroiche del titolo, invece di enfatizzare la minaccia che si dovrà affrontare come faceva il precedente Dreadwolf.

Indicando l'importanza data ai nuovi personaggi, il cambiamento di nome mira a mettere sotto i riflettori il valore aggiunto che questi eroi portano al comparto narrativo. Ogni membro della squadra in "The Veilguard" possiede una storia unica e profonda, il cui esito sarà modellato dalle decisioni prese dal giocatore.

Il team di BioWare rassicura i fan rivelando che il Dread Wolf continuerà a svolgere un ruolo cruciale nel gioco, ma il fulcro dell'esperienza sarà rappresentato dalle relazioni e dalle interazioni tra i compagni di avventura.

Al netto del cambio di nome, e della data della presentazione ufficiale del gioco, non è ancora stata confermata una data, o un periodo, di rilascio per "Dragon Age: The Veilguard", ma si prevede che ulteriori dettagli verranno svelati proprio durante la presentazione del gameplay.