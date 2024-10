Dragon Ball: Sparking! Zero introduce una nuova meccanica di gioco che permette ai giocatori di evocare Super Shenron per esprimere un desiderio. In questa guida, quindi, vi spiegheremo come fare passo per passo.

Dragon Ball: Sparking! Zero, come evocare Super Shenron

Per evocare Super Shenron è necessario raccogliere 7 Super Sfere del Drago completando specifiche missioni nel gioco. La prima opportunità di ottenere tutte le 7 Super Sfere arriva automaticamente al termine della Saga di Goku negli Episodi Storia. Una volta in possesso delle sfere, i giocatori possono accedere al menu "Come Forth" e selezionare "Evoca Super Shenron" per esprimere un desiderio tra quelli disponibili.

Le Super Sfere del Drago sbloccano potenti ricompense.

I possessori delle edizioni Deluxe o Ultimate del gioco hanno il vantaggio di poter evocare Super Shenron (e il Shenron regolare) gratuitamente fin dall'inizio. Per gli altri giocatori, ulteriori Super Sfere del Drago possono essere ottenute completando i sotto-capitoli opzionali nelle Battaglie degli Episodi, in particolare quelli relativi al Torneo del Potere.

Desideri disponibili

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



I giocatori possono scegliere uno tra sei desideri disponibili ad ogni evocazione di Super Shenron:

Sbloccare nuovi personaggi (Goku Black/Fusione Zamasu)

Aumentare il Livello Giocatore di 2 livelli

Ottenere più Zeni

Sbloccare nuovi costumi

Ottenere oggetti abilità speciali

Sbloccare nuovi titoli

È importante notare che tutti gli elementi ottenibili tramite i desideri si sbloccano automaticamente nel negozio al raggiungimento del Livello Giocatore 20 e possono essere acquistati con Zeni. Questo significa che nessun contenuto è esclusivamente legato alle evocazioni di Super Shenron, garantendo ai giocatori la possibilità di accedere a tutti gli elementi del gioco indipendentemente dalle scelte fatte durante le evocazioni.