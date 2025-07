Di Dragon Ball Z Kakarot ve ne ho parlato a dovere in quella lunga analisi, datata 2020, in cui vi raccontavo di quanto la produzione di CyberConnect 2, al netto di una serie di evidenti sbavature e ingenuità, fosse la migliore celebrazione di uno degli anime più celebri al mondo. Kakrot, difatti, riuscì a convincere grazie alla sua capacità di raccontare una storia, oramai nota e stranota, senza osare eccessivamente, limitandosi a rendere interattivi tutti quei momenti entrati, di diritto, nella storia dell’animazione giapponese.

Si, lo so, sto parlando come se Dragon Ball fosse un anime e non un manga, ma l’opera di CyberConnect2 punta forte proprio sul ricreare le atmosfere, le ambientazioni, le musiche e i momenti culmine, visti proprio nell’anime, con una cura che, senza se e senza ma, ha permesso a milioni di giocatori di rivivere, in maniera interattiva e senza tediosi filler, tutta la storia raccontata nei 291 episodi che compongono Dragon Ball Z.

Come vi dicevo, però, Kakarot non fu una produzione esente da difetti. L’open map era molto scarno e privo di reali attività opzionali interessanti, le aggiunte alla storia introdotte con l’endgame (pensate per connettere l’intero titolo ad un’altra celebre produzione videoludica) non avevano chissà quale mordente e, questo volutamente, l’intera produzione si rivelò molto semplice da portare a termine, rivelandosi più come una enorme lettera d’amore a uno degli anime più iconici di sempre, piuttosto che quell’action GDR che gli sviluppatori promisero ai giocatori.

Fatto sta che Kakarot si rivelò un ottimo prodotto, perfetto per riviere più e più volte le avventure di Goku e soci spaparanzati sul divano in totale spensieratezza e senza grosse pretese in termini di gameplay e difficoltà. Quello che non mi sarei mai aspettato, però, è che gli sviluppatori iniziassero a infarcire il titolo di espansioni pensate per raccontare tutti quegli avvenimenti che gravitano attorno a Dragon Ball Z. I primi due, dedicati alla doppietta di film di Dragon Ball Super, non brillarono per le loro qualità, rivelandosi delle semplici aggiunte che, in virtù di alcuni problemi di bilanciamento, finivano per rompere completamente le dinamiche del gioco originale.

CyberConnect2, però, ha ascoltato le critiche della community e ha cominciato a lavorare alacremente per rendere Dragon Ball Z Kakarot (che potete trovare su Amazon) un’antologia meritevole di essere chiamata tale e, accantonate le espansioni dedicate a Dragon Ball Super, ha rilasciato una serie di contenuti davvero convincenti dedicati alla storia di Trunks del futuro, alla tragica fine del pianeta Vegeta e all’iconico scontro fra Goku e Piccolo, che concludeva l’arco di storie dedicate al giovane Goku. Insomma una serie di espansioni che, pur rivelandosi contenute nelle dimensioni, sono riuscite a convincere e, soprattutto, a mostrare la volontà degli sviluppatori di utilizzare Kakrot come un enorme contenitore di storie, non limitandosi alle celebri saghe di Z, ma andando a comporre, DLC dopo DLC, quella che si può considerare l’esperienza single player definitiva per gli amanti di Dragon Ball.

Non sorprende, quindi, che con il recente rilascio di Dragon Ball Daima, la nuova mini serie animata tristemente nota per essere l’ultima opera a cui ha messo mano Akia Toriyama, CyberConnect2 abbia deciso di realizzare una nuova serie di espansioni dedicate proprio a questa serie.

Come per i precedenti Season Pass, anche Dragon Ball Z Kakarot - Daima si suddivide in differenti espansioni he verranno rilasciate nel corso dei prossimi mesi. Al momento sono state annunciate due parti (una in arrivo nelle prossime settimane e una in arrivo a inizio 2026) pensate per raccontare i fatti narrati nei 20 episodi della serie animata.

Non è chiaro se questo pacchetto si arricchirà di una terza espansione, come già visto con i precedenti season pass, o se si fermerà ai due contenuti dedicati a Daima; così come non é ancora stata ufficialmente confermata la “rumorosa indiscrezione” che vede arrivare assieme a Daima una nuova rimasterizzazione del gioco originale e di tutti i suoi contenuti (vi ricordo che per PS5 e Xbox il titolo fu già migliorato nel 2023) che vada a migliorarne ulteriormente l’aspetto grafico, e le performance, sia su PC che, soprattutto, sulla nuova Nintendo Switch 2 (di cui vi invito a leggere la nostra analisi).

Come per le precedenti espansioni, per accedere alla prima parte di “Viaggio nel regno dei demoni” bisognerà aver progredito nel gioco base quel tanto che basta per poter accedere alla sezione dedicata ai “contenuti scaricabili” da qui basterà selezionare il nuovo arco narrativo e si potrà cominciare. Come per l’ultimo quartetto di espansioni, anche Daima risulta “isolata” dal gioco base, andando a evitare quella pericolosa mescola di upgrade che, con i primi DLC dedicati a Super, permetteva di rompere completamente gli equilibri del gioco base.

Daima, difatti, comincia nell’esatto momento in cui Goku, depotenziato e nel suo corpo da bambino, arriva nel regno dei demoni, il quale in questa nuova espansione è completamente esplorabile in lungo e in largo, permettendo ai giocatori di avere una visione più dettagliata di una ambientazione che, pur non risultando evocativa come quelle presenti nella storia originale, nell’anime si è ritrovata a fare eccessivamente da sfondo, senza mai venir valorizzata come avrebbe dovuto.

La volontà di “nerfare” Goku (e tutti gli altri protagonisti) all’inizio di Daima, inoltre, si sposa perfettamente con la natura di un'espansione di questo tipo, visto che per quanto si cominci con il protagonista a livello 50, il fatto che la maggior parte dei suoi poteri siano stati ridimensionati, e i suoi move-set profondamente modificati in virtù del corpo da bambino, rendono questa espansione molto più stimolante da giocare.

Per carità, non si tratta di cambiamenti radicali e chi ha già divorato Kakarot e tutte le sue espansioni non avrà alcuna difficoltà con questo nuovo DLC, ma rispetto ai primi due contenuti dedicati a Super (o anche solo quelli successivi che vedevano Goku come protagonista) qua ci si trova in un contesto analogo alle storie di Bardak e Trunks del futuro, con nuovi move-set, nuove ambientazioni e personaggi, vecchi e nuovi, che richiederanno di essere padroneggiati un minimo prima di “menare le mani” senza pensieri.

Al netto di questi aspetti, per molti superficiali, bisogna ammettere che CyberConnect2 ha voluto provare a rinfrescare la formula open-map di Kakarot introducendo una serie di piccole migliorie nella Quality of Life, alcune novità per quanto riguarda l’esplorazione (le missioni secondarie ora sono decisamente più interessanti e leggermente più varie nella loro struttura) e alcune meccaniche di gioco (come gli stati alterati) che riescono a ravvivare una formula che, dopo 5 anni, pensavamo fosse oramai consolidata.

Resta il fatto che se non vi è mai piaciuto Dragon Ball Z Kakarot, Daima non vi farà cambiare idea… mentre se Daima, come serie animata, non vi convinse del tutto quando l’avete vista, forse questa espansione potrebbe farvela digerire in maniera diversa, proprio in virtù di una interattività maggiore, tempi comici migliori e, soprattutto, una minore lentezza per quanto riguarda la componente narrativa, che in questa forma maggiormente interattiva, risulta decisamente più godibile.

Contenutisticamente parlando, infine, è ancora presto per trarre conclusioni, ho potuto provare solo le prime fasi di questo primo capitolo e, per quanto abbia apprezzato che gli sviluppatori abbiano implementato alcune parti inedite (come ad esempio un focus maggiore su Panzy che va a mostrare aspetti che l'anime non presentava) resta ancora da capire se, una volta giunto ai titoli di coda di questa prima parte, i contenuti offerti siano effettivamente meritevoli di attenzione o se il voler separare in due espansioni i venti episodi che compongono Daima, non sia stato solo un grosso azzardo.