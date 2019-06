Dragon Quest 11: la versione Nintendo Switch svelata con trailer e periodo di lancio

Dragon Quest 11: Echi di un'Era Perduta Definitive Edition S si è svelato durante l'E3 2019: ecco il trailer e i dettagli annunciati.

Durante la conferenza di Square Enix dell’E3 2019 non si è parlato solo di Final Fantasy: c’è stato anche spazio per Dragon Quest 11: Echi di un’Era Perduta Definitive Edition S, ovvero la versione per Nintendo Switch tanto attesa dai fan della saga e dell’undicesimo capitolo.

Dragon Quest 11: Echi di un’Era Perduta Definitive Edition S è stato svelato con questo nuovo trailer ed è stato dichiarato che sarà disponibile in occidente nell’autunno del 2019.

Il nuovo filmato non introduce particolari novità rispetto alla versione per PlayStation 4 del gioco, ma siamo certi che gli appassionati vogliono solo poter avere tra le mani il gioco di Square Enix così da divertirsi sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Diteci, cosa ne pensate? Questa versione del gioco vi interessa, oppure avete già spolpato la versione per console Sony? Comprerete Dragon Quest 11: Echi di un’Era Perduta Definitive Edition S?