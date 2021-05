Dying Light 2: morite dalla voglia di vederlo? Potrete farlo molto presto!

Che fine ha fatto Dying Light 2? Il sequel dell’ottimo titolo rilasciato sei anni fa presso Techland sembra non aver passato dei bei momenti. Ricorderete infatti il polverone scatenatosi lo scorso febbraio nel quale alcuni insider avrebbero captato del malumore all’interno del team, cosa che avrebbe compromesso l’intero sviluppo. La situazione sicuramente non è stata del tutto chiara ma sembra che lo sviluppo riesca a vedere finalmente una luce in fondo al tunnel.

Il Colonnello

Sembra infatti che Techland annuncerà nuove importanti informazioni dopodomani, precisamente il prossimo 27 maggio alle ore 21:00 (orario italiano) il tutto in diretta su Twitch. Purtroppo i dettagli finiscono qua, non sono del tutto chiare le intenzioni della casa polacca ma è facile intuire che ci venga proposto un corposo gameplay con relativa data di uscita.

Vi domanderete perché stiamo sottolineando la possibilità di vedere una data, ebbene sempre che su Amazon proprio in queste ore siano apparse le confezioni ufficiali di Dying Light. Ovviamente la data è ancora incerta visto che il famoso rivenditore americano ha indicato il criptico 31 dicembre 2021, che è il classico placeholder piazzato in mancanza di una data precisa, ma è bello sperare che l’azienda polacca possa svelarla in diretta.

Insomma, ad oggi non ci sono abbastanza indizi per scoprire cosa accadrà dopodomani. I fan di Dying Light 2 però possono tirare finalmente un sospiro di sollievo leggendo questa notizia. Per mesi sembrava che il progetto fosse in procinto ad essere cancellato definitivamente per problemi interni ma sembra che Techland sia tornata in carreggiata. Per questo vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire tutti gli eventuali dettagli in merito, fateci intanto sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata se avete giocato al primo capitolo e cosa ne pensate di questa saga che ha riscosso un successo davvero impressionante.