Dying Light 2 rinviato nuovamente, ecco la nuova data

Sono passati diversi mesi dall’ultima volta che abbiamo visto in azione Dying Light 2, e dopo l’ultimo appuntamento comunicativo dedicato il titolo è nuovamente scomparso dalle scene per un bel po’. Oggi torniamo ad avere informazioni su uno dei videogiochi più attesi dai fan dei giochi con gli zombie, ma le nuove comunicazioni da parte di Techland non sono per nulla positive.

Tranquilli, gli infetti ci saranno

Con un post pubblicato su Twitter, il team polacco ha dato la notizia che nessuno voleva sentire: Dying Light 2 è stato nuovamente rimandato. Da quel che ci viene confermato da Techland, il team è ancora al lavoro sul titolo e lo sviluppo si trova ormai nelle sue fasi finali. Questo però non permetterà al gioco di uscire nella data prestabilita, slittando al prossimo 4 febbraio 2022.

Ovviamente i ragazzi di Techland ci tengono a scusarsi con la community, da sempre attiva e parecchio appassionata nel seguire tutti gli aggiornamenti.

Update regarding release date. pic.twitter.com/xAx1RMbw0X — Dying Light (@DyingLightGame) September 14, 2021

Proprio per questo il team di sviluppo ha assicurato che è in arrivo un nuovo evento in cui il gioco sarà il protagonista indiscusso.