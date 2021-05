Dying Light 2: l’update a PS5 e Xbox Series X sarà gratuito

Dopo moltissima anticipazione e attesa da parte degli appassionati, Techland ha finalmente rivelato una grande mole di dettagli su Dying Light 2: Stay Human. Abbiamo scoperto molte informazioni riguardanti l’opera proprio durante la diretta a esso dedicata ma pare che molto altro sta venendo fuori nelle ultime ore. Nello specifico, Techland ha dato alcune delucidazioni riguardo le versioni per PS5 e Xbox Series X|S di Dying Light 2.

La prima importante informazione che viene fuori è che le edizioni per PS4 e Xbox One non avranno problemi perché, secondo gli sviluppatori, è stata la loro priorità per moltissimi anni ormai. Inoltre, tutti coloro che acquisteranno la versione PS4 e Xbox One potranno ottenere l’aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S gratuitamente. Mentre sulle piattaforme Xbox questo era dato per certo grazie alla conferma della presenza dello smart delivery, Techland ha rivelato che lo stesso vale anche per le console PlayStation.

Tuttavia, la versione next-gen di Dying Light 2 prevederà ben 3 modalità grafiche differenti: la quality mode avrà un più prestante ray tracing, la performance mode porterà il titolo a 60 fps, e infine ci sarà una modalità per giocare in 4K. Insomma, sebbene Techland abbia voluto rassicurare i possessori di PS4 e Xbox One, è bene anche notare che si è concentrata molto anche nell’ottimizzare il suo gioco sulle piattaforme di nuova generazione.

Ultimo dettaglio, ma non per importanza, è l’assenza del doppiaggio in lingua italiana: dovremo accontentarci di giocare a Dying Light 2 con le voci in inglese e sottotitoli in italiano. Si tratta sicuramente di un elemento poco importante per alcuni giocatori, ma essenziale per altri. Tuttavia, crediamo che l’assenza del doppiaggio nella nostra lingua non graverà molto sulla godibilità generale di Dying Light 2 che, ricordiamo, sarà rilasciato il 7 dicembre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.