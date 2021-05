Dying Light 2 Stay Human, si mostra finalmente in un nuovo gameplay trailer

Lo stavate attendendo con ansia vero? Lo sappiamo che siete in tanti, e vi diciamo la verità in effetti il titolo di Techland si è fatto attendere non poco. Dying Light 2 è finalmente tra noi e proprio pochi minuti fa si è finalmente mostrato in un nuovissimo video gameplay che ci ha fatto immergere completamente nelle atmosfere di gioco. In questo secondo capitolo della saga che mette insieme zombie, parkour e armi! Cosa si vuole di più dalla vita.

Il Colonnello

Come detto all’interno del nuovo format Dying2Know, il titolo non avrà quasi nessun riferimento al primo capitolo. Di conseguenze potrete approcciarvi a questo secondo capitolo anche senza aver giocato il titolo originale. Anche se vi consigliamo caldamente di recuperarlo, dato che si tratta di un ottimo titolo con il quale potreste passare davvero tantissime ore di gioco. La città in cui le nostre scorribande prenderanno luogo si chiamerà Villador!

Da quello che abbiamo visto all’interno dello show il titolo si mostra ancora in grandissima forma. La quantità e la diversificazione degli zombie è più vasta che mai, per non parlare di come il mondo di gioco cambierà in base alle azioni che decideremo di compiere durante la nostra avventura! Come per il primo capitolo il parkour renderà l’esplorazione molto verticale, di conseguenza non avremo una mappa esplorabile solo in orizzontale, ma anche la verticalità avrà un impatto decisivo durante le nostre scorribande.

Dying Light 2 nel corso degli scorsi mesi in realtà è stato sempre sotto i riflettori per i numerosi “problemi” di sviluppo che ogni tanto emergevano. Inoltre vi ricordiamo che proprio un paio di giorni fa, era uscito un leak nel quale si vociferava di una data di uscita rivelatasi poi veritiera ovvero il 7 Dicembre di quest’anno, dato che il gioco era stato poi messo in vendita dai principali distributori. Noi non vediamo l’ora di potervi raccontare qualcosa in più del titolo di Techland, dato che si prospetta una bellissima nuova esperienza.

Voi invece? Siete soddisfatti di quello che abbiamo visto fino ad ora? Non dimenticatevi che non è finita qui, ora tocca a Sony e al reveal di Horizon Forbidden West. Il tutto tranquillamente commentato da noi in italiano sul nostro canale Youtube! E fateci sapere cosa ne pensate degli annunci di questi giorni, soprattutto prima dell’E3!