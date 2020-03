E3 2020: Warner Bros avrebbe dovuto presentare i nuovi giochi su Batman ed Harry Potter

L’E3 2020 è stato cancellato, l’ufficialità è arrivata giusto qualche istante fa direttamente dall’ESA, l’ente che si occupa di organizzare la manifestazione statunitense annuale. Una delle compagnie che sarebbe dovuta essere protagonista di questa edizione dell’E3 era Warner Bros Games, che tramite una propria conferenza avrebbe dovuto presentare diversi nuovi titoli, compresi: il rumoreggiato nuovo gioco su Batman, il titolo su Harry Potter e dei nuovi progetti targati Rocksteady.

La notizia l’ha data il famoso giornalista di Kotaku ed insider Jason Schreier tramite il proprio profilo Twitter. “Warner Bros Games aveva in programma di tenere una conferenza stampa all’E3 di quest’anno per la sua prima volta in assoluto, per parlare di Batman, Harry Potter e il nuovo gioco sviluppato da Rocksteady. Resta da vedere cosa faranno ora”.

Insieme alla cancellazione dell’E3 sono state eliminate anche tutte le conferenze che avrebbero dovuto precedere la fiera. Non è chiaro al momento quali saranno le contromosse da parte di Warner Bros Games e di tutti gli altri editori, e anche lo stesso Schreier non ha idea su come si riorganizzerà il tutto. Dal canto suo, l’ESA ha già dichiarato di star cercando di organizzare alcuni eventi online insieme ad alcune delle compagnie durante la prossima estate.

L’E3 2020, come molti altri eventi prima di esso, è stato cancellato a causa dell’epidemia causata dal COVID-19, comunemente conosciuto come Coronavirus. Al momento attuale non ci rimane altro che aspettare nuove comunicazioni riguardo agli eventi che si terranno online da parte di Warner Bros, Nintendo, Microsoft e le altre compagnie. Vi aspettate un evento totalmente online anche da parte di Warner Bros per annunciare i prossimi titoli su Batman ed Harry Potter?