Su Steam ci sono diverse classifiche più o meno utili. Una di quelle che ci può aiutare a tracciare i gusti dei giocatori PC è sicuramente quella dei giochi più desiderati. Si basa, ovviamente, sui prodotti inseriti nelle wishlist dei giocatori, ovvero la Lista dei Desideri, particolarmente utile se si intende fare un regalo a un proprio amico oppure per riceve eventuali notifiche sui giochi in saldo.

Per oltre un anno, a dominare quella classifica, è stato The Day Before. L’MMO, recente protagonista di una polemica molto sentita, non era solo uno dei giochi più “wishlistati”, ma proprio il gioco più desiderato di sempre. Ora però ha dovuto cedere il passo a un nuovo titolo, tra l’altro in dirittura d’arrivo a breve. Parliamo del gioco con il gatto randagio in un mondo cyberpunk, conosciuto come Stray.

Sviluppato da BlueTwelve Studio e pubblicato da Annapurna Interactive, Stray è un gioco dove i giocatori impersonano un gatto randagio, ambientato in un mondo dove gli umani sembrano essersi estinti. Il titolo è in lavorazione da diverso tempo e su YouTube era conosciuto come Project HK. Il reveal al grande pubblico è arrivato nel 2020, durante il primo showcase di Sony dedicato ai giochi PlayStation 5. A due anni di distanza da quell’evento, Stray è oramai pronto a debuttare non solo su console ma anche su PC, proprio via Steam. La data di uscita dell’avventura è infatti fissata per il 19 luglio 2022.

The Day Before si deve dunque accontentare della seconda posizione, complice probabilmente anche il recente rinvio al 2023. La medaglia di bronzo di questa speciale classifica (che potete trovare su SteamDB) spetta invece a Hollow Knight: Silksong, seguito del gioco di Team Cherry che è stato nuovamente svelato durante la Summer Game Fest 2022 e più precisamente nell’appuntamento dedicato a Xbox. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.