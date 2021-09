eFootball è tremendo per i giocatori, bombardato di recensioni negative su Steam

(in)Sicurezza Informatica: La privacy c'ha rotto il ***zo (semi cit.)

Oggi voglio parlare con voi, e non con un ospite come al solito, di privacy e di come il discorso stia prendendo una piega completamente sbagliata. Mi aspetto che voi mi facciate molte domande sul tema e parleremo soprattutto di cookies, tracciamento e pubblicità, senza dimenticare i social.