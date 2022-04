Nel corso degli ultimi tempi, il canale YouTube gestito da un utente conosciuto con il nome di Flurdeh ha guadagnato diversa popolarità. Il merito è ovviamente dei suoi incredibili video, che mostrano i videogiochi più importanti di sempre in versione miniaturizzata. Vista la popolarità di Elden Ring, era solo questione di tempo prima che ricevesse lo stesso, identico trattamento già riservato ad altri titoli. Detto fatto, nelle ultime ore l’utente dietro il canale ha caricato la sua versione miniaturizzata dell’Interregno.

Il filmato, della durata di appena due minuti, ci mostra alcuni scorci del mondo di gioco del soulslike, il tutto ovviamente da una prospettiva diversa. Senza nulla togliere a FromSoftware, Elden Ring risplende anche in questa sorta di strana versione, che lo renderebbe un gioco isometrico e molto vicino ad altri giochi di ruolo come ad esempio Pillars of Eternity, Divinity: Original Sin e ovviamente Diablo. I dettagli dell’Interregno sono ben visibili anche osservando il tutto sotto un altro punto di vista, appunto quello delle miniature della visuale isometrica.

Se vi state chiedendo però come è possibile realizzare qualcosa di simile, non preoccupatevi: non c’è nulla di altamente complicato. La tecnica utilizzata dal content creator è molto simile a quella che in fotografia viene chiamata Tilt Shift. Per applicarla occorrono però dei tool aggiuntivi, sviluppati in questo caso da un utente di Twitter, fotografo nella vita reale, che nel tempo libero si dedica proprio alla creazione di Photo Mode alternative per i videogiochi. Le mod e gli strumenti sono disponibili abbonandovi al Patreon dell’artista, che è possibile raggiungere a questo indirizzo.

Che dire di più? Che forse, dopo le speedrun che hanno letteralmente demolito ogni tipo di record del mondo, forse un break del genere ci voleva proprio. Mettiamo da parte la fretta e godiamoci questa versione di Elden Ring, in attesa che Flurdeh metta mano ad un altro capolavoro dei videogiochi. Siete d’accordo con noi?