Da quando Elden Ring ha fatto la sua comparsa sul mercato, non solo i tanti appassionati ne hanno discusso per lunghe settimane, ma la community degli speedrunner ha fatto partire una gara vera e propria su chi riesce a finirlo nel breve tempo possibile. In poco più di un mese dal lancio del gioco sono già stati numerosi i tentativi, e giorno dopo giorno il record viene abbassato sempre di più. Ora però siamo arrivati a un minutaggio veramente difficile da abbassare ulteriormente.

Giusto ieri era apparso su YouTube un nuovo video che testimonia come uno speedrunner sia riuscito a terminare Elden Ring ad una qualsiasi percentuale di completamento in meno di dodici minuti: quello ci è sembrato un record parecchio difficile da buttare giù e che sarebbe durato perlomeno per qualche tempo. Oggi, però, lo stesso speedrunner è riuscito ad arrivare a completare il soulslike open world in 8 minuti e 56 secondi.

Di nuovo, lo speedrunner, conosciuto in rete come Distiortion2, ha completato la nuova opera di FromSoftware senza tenere contro della percentuale di completamento. Ci riesce difficile immaginare che qualcuno arrivi ad abbassare ulteriormente questo tempo, ma conoscendo l’operato di questo speedrunner non mettiamo in discussione la possibilità di svegliarci domani e trovare nuovamente un nuovo record.

Lo stesso speedrunner, infatti, ha già dichiarato di essere al lavoro su un metodo che gli permetterà di abbassare ulteriormente il proprio record mondiale sotto i sette minuti.