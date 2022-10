Esattamente come ogni gioco lanciato sul mercato, anche Elden Ring è stato soggetto a diverso cut content. L’unica differenza tra il titolo di FromSoftware e altri risiede nelle dimensioni e nella marea di informazioni recuperabili. Il gioco della casa nipponica è infatti un titolo immenso, strapieno di contenuti ed è dunque normali che escano sempre più notizie e più dettagli che sono stati scartati. Uno di questi, però, è estremamente disgustoso.

Come avrete avuto modo di capire dal titolo della notizia, infatti, il cut content di Elden Ring protagonista di oggi è l’uovo di Rennala. Uno YouTuber è riuscito a scoprire esattamente cosa c’è al suo interno e sì, è decisamente più forte rispetto a quanto potessimo pensare. Come riportato dallo YouTuber, all’interno dell’uovo dovevano essere nascosti dei feti. L’utente in questione ha anche fornito diverse idee per cui questo elemento non sia stato inserito all’interno del gioco completo.

Il primo motivo per cui questo contenuti non è stato inserito all’interno della versione definitiva riguarderebbe il rating. Secondo Zullie the Witch (utente che ha scoperto questo cut content), l’inserimento di feti avrebbe portare a problemi in fase di valutazione del titolo dalle varie board come il PEGI e l’ESRB. Il secondo, invece, riguarda la possibilità di tenere nascosto questo dettaglio, per alimentare speculazioni e teorie in merito. Potete dare uno sguardo al video completo di Zulla subito qui in basso.

Questo cut content è sicuramente interessante, ma ancora di più lo è la scoperta di un possibile futuro DLC o espansione per Elden Ring. Come riportato da Lance McDonald, infatti, l’ultimo aggiornamento include alcune linee di testo che citano direttamente nuovi contenuti per il titolo, oltre che una possibile introduzione del Ray Tracing: potete leggere tutti i dettagli a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.