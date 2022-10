Oltre a un probabile nuovo progetto legato ad Armored Core, non è escluso che Elden Ring non torni a essere al centro delle attenzioni di FromSoftware. Il gioco è d’altronde una sorta di punto di svolta per il team di sviluppo nipponico, che ha visto consacrarsi il successo ottenuto con la serie di Dark Souls e raggiungere anche un nuovo pubblico grazie alla struttura open world del gioco. Naturale dunque che FromSoftware stia pensando a una serie di aggiornamenti, che potrebbero essere stati anticipati dall’ultima patch ricevuta dal titolo.

Come riportato su Twitter, infatti, l’ultimo update di Elden Ring per PC conterrebbe due stringhe di codice decisamente interessanti. Il primo è puramente tecnico e riguarderebbe l’introduzione del Ray Tracing. Il secondo, invece, si basa sui contenuti: nella stessa patch sono infatti presenti dei riferimenti a due nuove mappe, che potrebbero anticipare l’arrivo di un DLC o di un’espansione vera e propria.

La notizia è stata diffusa da Lance McDonald, modder e dataminer da sempre vicino ai giochi FromSoftware, ma non significa che il Ray Tracing verrà implementato nel gioco, così come non significa che FromSoftware lancerà infatti un’espansione. Molto spesso, infatti, nei codici sorgenti dei giochi e delle patch vengono inclusi anche elementi tagliati, molto spesso per distrazione o per poco tempo a disposizione. In attesa di annunci ufficiali, dunque, è sempre bene prendere queste notizie con delle pinze e attendere appunto che il team di sviluppo si esponga in prima persona.

The latest update for Elden Ring adds menu strings related to ray tracing features. pic.twitter.com/LrCaqkzfsV — Lance McDonald (@manfightdragon) October 13, 2022

Elden Ring ha debuttato a fine febbraio 2022 ed è stato subito un grande successo di pubblico e critica, tanto da essersi meritato una nomination come Gioco dell'Anno.