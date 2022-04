Siamo sicuri che tantissimi giocatori non abbiano neanche scalfito la superficie di Elden Ring. E d’altronde come si potrebbe? Il gioco di FromSoftware richiede ore e ore di impegno e dedizione. Non è un gioco semplice (soprattutto considerata la sua difficoltà), complice anche la sua grandezza e la sua natura open world. Nonostante ciò si registrano oramai da diverse settimane tantissime speed run, ma l’ultima emersa nel corso in questi giorni è davvero clamorosa.

Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, questa volta Elden Ring è stato terminato in appena 12 minuti. Si tratta del nuovo record del mondo e se vi state domande come sia stato possibile, la risposta è decisamente semplice. Al di là delle altre speed run, che sono state portate a termine senza l’utilizzo dei glitch, questa volta l’autore di questa folle corsa alla fine del gioco è stato lo YouTuber Mitchriz, che ha deciso di sfruttare alcune scorciatoie causate proprio da errori del gioco e saltando ovviamente i boss. La speed run, dunque, non invalida le altre che invece si sono svolte correttamente.

Per poter rimanere sotto i 20 minuti, lo YouTuber ha sfruttato un glitch molto conosciuto, chiamato Zip. Questo glitch permette al personaggio di potersi letteralmente tetrasportare in un altro punto dell’Interregno, in maniera molto rapida e veloce. Esattamente come avviene, ad esempio, sfruttando le Zipline (o teleferiche, in Italiano), in Death Stranding. Questo errore è stato scoperto molto rapidamente da parte degli speed runner ed ha ovviamente concesso molta più libertà e margine di manovra per le speed run. In aggiunta, lo YouTuber Mitchriz ha anche saltato praticamente tutti i boss, tranne uno. Potete dare uno sguardo alla speed run grazie al video disponibile poco più in basso.

Questo nuovo record del mondo è così incredibile che riesce addirittura a stracciare i precedenti non solo di Elden Ring, ma anche della saga di Dark Souls. Come riportato da PC Gamer, infatti, al momento le speed run della vecchia trilogia creata da FromSoftware non sono mai scese sotto i 14 minuti. Incredibile, vero?