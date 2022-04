Di mod assurde per Elden Ring se ne sono viste parecchie. Il gioco di casa FromSoftware ha letteralmente scatenato la fantasia degli utenti e dei creatori, ma mai e poi mai avremmo pensato di poter vedere l’Interregno invadere anche un gioco arcade come Trials Rising. Nelle ultime ore, infatti, su Twitter sta letteralmente spopolando quelo che potrebbe essere il crossover più improbabile di sempre, ovvero quello tra il titolo di Hidetaka Miyazaki e una delle produzioni Ubisoft più originali degli ultimi anni.

Andiamo con ordine: in Trials Rising è presente un editor di circuiti, che permette alla community di creare e condividere le proprie creazioni. L’editor è stato sfruttato fin dal lancio del gioco e ora si è arricchito di un nuovo percorso, praticamente ispirato ad Elden Ring. Ciamato Elden Race, il nuovo circuito ricrea alla perfezione l’Interregno, con tanto della meccanica Sito di Grazia (Site of Grace) come check point. Sullo sfondo del circuito l’Albero Madre e tanti, piccoli dettagli che ci fanno credere di essere diventati un Senzaluce in sella ad una moto da cross.

Chiamato xKx-Elden Race, il circuito non è comunque in facile. Forse anche a voler richiamare il fascino della difficoltà di Elden Ring e più in generale quello delle produzioni FromSoftware, il percorso è veramente complesso da affrontare e ricco di insidie. Potete dare uno sguardo all’intero livello grazie al video che trovate poco più in basso. Chiaramente, se possedete Trial Risings e avete amato l’ultimo gioco di Hidetaka Miyazaki il nostro consiglio è quello di dargli una chance.

L’amore dei giocatori verso Elden Ring è però provato anche da tanti, altri piccoli dettagli che sono emersi in questo mese e mezzo di disponibilità del gioco. Dalle speed run che portano a termine il gioco entro mezz’ora, fino ai controller improbabili, FromSoftware è riuscita ancora una volta a fare centro. E chissà quale sarà la prossima pazzia di una delle community più belle che l’industria dei videogiochi abbia mai visto!