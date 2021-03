Elden Ring: i leak potrebbero aver rovinato l’annuncio ufficiale

Elden Ring, l’attesissimo titolo targato FromSoftware, sorprese tutti alla sua ormai lontana presentazione risalente all’E3 2019: un open-world in salsa soulslike, basato su un universo che strizza l’occhio alla cultura celtica e ideato da due brillanti menti, quali Hidetaka Miyazaki (papà dei Souls e delle successive IP di FromSoftware) e George R. R. Martin (il noto autore de ‘Le Cronache del ghiaccio e del fuoco’). Ma quando vedremo finalmente una prima sequenza di gameplay? Secondo Jeff Grubb di VentureBeat, un annuncio a marzo è da escludere; scopriamo perché!

Ebbene, stando alle parole di Grubb, Bandai Namco aveva previsto di svelare altro sul titolo proprio questo mese. Ma i filmati leak, pubblicati pochi giorni addietro, avrebbero scombussolato i piani del publisher: “Sono meno sicuro (di una rivelazione di Elden Ring a marzo), e lo sono perché penso che la fuga di notizie potrebbe aver incasinato un po’ le cose. Il motivo? Penso che Bandai Namco stia cercando di capire come mettere a punto il messaggio, assicurandosi anche appieno come è avvenuto il leak… e poi proseguiranno lungo il percorso, fino all’annuncio ufficiale del gioco“, ha continuato Grubb;

“Ci saranno opportunità per loro (di mostrare nuovamente il titolo). Se non vogliono farlo da soli, e potrebbero anche farlo, giugno non è poi così lontano. L’E3 sta arrivando. Se avessi intenzione di inserirlo nella lista, direi, me lo aspetterei entro l’E3 e non più tardi“, ha concluso. Insomma, secondo il noto autore di VentureBeat, la causa dei ritardi è dovuta ai recenti leak del gioco, ma c’è un’elevata probabilità di vederlo finalmente in azione non dopo giugno. Sarà effettivamente così? Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da Bandai Namco e da FromSoftware.

