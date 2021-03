Elden Ring: il nuovo trailer sta girando in rete, lo vedremo presto?

Se c’è un quesito che i giocatori di tutto il mondo continuano a chiedersi da diversi anni come una mantra è; quando vedremo finalmente Elden Ring? La nuova fatica di From Software si sta facendo attendere decisamente più di qualsiasi altro titolo annunciato dalla compagnia giapponese, e ad oggi sappiamo ancora molto poco di questa nuova IP. In attesa di conoscere le ultime novità, sembra che un nuovo misterioso trailer stia girando in rete.

Proprio in questi giorni, diversi rumor riguardanti Elden Ring hanno cominciato a riemergere con grande prepotenza. C’è chi ha più volte sottolineato come un nuovo trailer del progetto targato From Software sia atteso durante questo mese di marzo, all’interno di un evento digitale dedicato ai giochi in uscita su Xbox Series X|S. A quanto pare i rumor non sembrano essere così infondati, dato che diverse personalità del settore stanno cominciando a parlare di un fantomatico trailer di Elden Ring che sta vagando per i meandri della rete.

Sfortunatamente non abbiamo reali riscontri per decretare la veridicità di queste fonti, ma nel momento in cui stiamo scrivendo questa notizia sono già diverse le segnalazioni online. Tra i primi a “lanciare il sasso” è stata la redazione di VGC, la quale ha raccontato in questo articolo il suddetto misterioso trailer leakato. Nel pezzo viene descritto il trailer, citando anche la presenza di diverse sezioni di gameplay che mostrano bossfight e fasi di combattimento all’interno di mappe decisamente più aperte rispetto alle scorse produzioni From Software.

The leaked Elden Ring footage I've seen is blurry, angled, and only part of the trailer, so I don't think it'd be a terrible idea to just wait for the real thing — Jason Schreier (@jasonschreier) March 1, 2021

Ad aggiungersi al chiacchiericcio è poi arrivato anche Jason Schreier, il quale ha subito pubblicato un paio di tweet nei quali spiega un pò meglio la situazione. “Il filmato trapelato in rete di Elden Ring che ho visto è sfocato, decentrato e rappresenta solamente una parte del trailer, quindi non penso che sia uns brutta idea aspettare che venga rilasciato il trailer ufficiale”. La cosa certa è che con questa notizia le antenne dei fan dei prodotti From Software sono più che mai pronte a captare buone nuove su questo attesissimo gioco. Cosa ne pensate di questa situazione? Credete davvero che a breve riceveremo un nuovo trailer di Elden Ring?

Aggiornamento

A pochi istanti dalla pubblicazione della nostra notizia, su Twitter non solo sono trapelate un paio di immagini del fantomatico trailer, ma Okami ha postato una breve clip di pochi secondi del trailer di Elden Ring che sta circolando in rete. Se siete curiosi potete trovare il tutto a questo indirizzo.