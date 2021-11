Elden Ring: il gameplay è finalmente realtà, vi convince?

Lo abbiamo atteso per anni, e finalmente quest’oggi abbiamo potuto goderci un lungo ed esaustivo video gameplay di Elden Ring. La nuova opera targata From Software promette di essere uno dei giochi più ricchi e vari che il team giapponese abbia mai realizzato, e il gameplay ha saputo stregarci.

Il video si apre con uno scorcio delle Lands in Between, una delle ambientazioni a mappa aperto che avrà da offrire il gioco. Ci vuole poco prima di incappare in quella che appare come una delle boss fight: un imponente drago che piomba dal cielo all’improvviso.

Il gameplay varia molto, mostrandoci prima un NPC e poi la meravigliosa mappa di gioco apribile nel menù di gioco. Trova spazio anche un piccolo momento di crafting, dove vediamo come si presenta in Elden Ring il menù degli oggetti.

Il video mette in mostra anche una grande varietà di ambientazioni, di nemici e situazioni, tutte visivamente ispirate e mai simili tra di loro. Nell’esplorazione ci si potrà imbattere anche in catacombe, miniere e altri luoghi che faranno da dungeon più contenuti, ma come abbiamo potuto vedere ci saranno anche dungeon nettamente più imponenti, come il castello di Stormveil.

Il gameplay si conclude con una boss fight che ci ha letteralmente stregati, con quello che sarà uno dei boss del castello di Stormveil. L’evento si è concluso mostrandoci quella che sarà la meravigliosa collector’s edition di Elden Ring, che affiancherà le versioni standard all’uscita del gioco il prossimo 25 febbraio 2022.