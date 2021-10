Elden Ring: è polemica! I giocatori se la prendono con la grafica

Qualche giorno fa abbiamo ricevuto la notizia che speravano di non ricevere mai. Elden Ring, l’attesissimo nuovo gioco che segna il ritorno di From Software, è stato rimandato (cliccate qui per conoscere la nuova data di uscita). Ci sarà da attendere solo un mese in più, ma il rinvio ha comunque scoraggiato un po’ alcuni giocatori.

C’è anche chi è più pessimista nei riguardi del titolo, soprattutto dopo che online è emersa una clip che mostra pochi secondi di gameplay. Stando al chiacchiericcio che sta fermentando in rete per certi giocatori il comparto grafico di Elden Ring risulta poco convincente, con qualcuno che lo ha addirittura definito datato.

Non sono mancati i confronti, con alcuni utenti che se ne sono usciti definendo Elden Ring inferiore rispetto a Sekiro Shadow Die Twice. Le polemiche sono numerose, e nel mischione c’è anche chi ci vede della pigrizia nel nuovo progetto di From, come questo utente Twitter che ha provato a dire la sua in maniera più ampia, affiancando il titolo in arrivo nel 2022 con il Demon’s Souls del 2009.

It's not about "being about graphics" it's about producing the best product & this is just lazy work. Demon's Souls looked amazing on PS3 in 2009 but Elden ring is coming out in 2022. This is from the ordinal 2009 PS3 game. The fact that Elden Ring looks comparable is pathetic pic.twitter.com/Xk2SwZU1uT — lex179 (@lex1792) October 17, 2021

Quel che va sottolineato, però, è che non possiamo sapere quanto fosse recente la clip di gameplay emersa in rete in questi giorni. Per questo è alquanto presto per trarre conclusioni, soprattutto in un momento in cui di Elden Ring abbiamo visto ancora troppo poco.