Oltre alle mod e ai tentativi di finire il gioco nelle maniere più particolari, i fan di Elden Ring si dedicano anche ad altri hobby per dimotrare il lor amore verso il gioco. Tra questi ci sono ovviamente anche i LEGO, i mattoncini danesi, che hanno permesso a un appassionato di ricreare interamente l’Interregno in miniatura.

Condivisa su Reddit, l’opera è una ricostruzione della mappa di gioco di Elden Ring, appunto l’Interregno. Pur essendo praticamente completa, l’utente ha specificato di aver omesso un singolo punto della mappa, ovvero Farum Azula. Tutto il resto, però, è riprodotto quasi alla perfezione. E non fatevi ingannare dalla dimensione: pur essendo un’opera comunque in miniatura, i dettagli sono davvero tanti e costruire un simile modello con dei semplici LEGO non è assolutamente facile.

Al di là della forma e dei luoghi, c’è un motivo se questa riproduzione si è guadagnata i favori di Internet. Parliamo della scelta dei colori, che rispecchia quasi alla perfezione i luoghi creati con i mattoncini. Si tratta della parte più complessa, che affianca a quella dell’assemblaggio ha richiesto diverso tempo per essere completata. Potete ammirare l’opera grazie alla foto che trovate poco più in basso. Purtroppo non ci è dato sapere in quanto sia stata realizzata, ma presupponiamo che il tutto abbia richiesto svariate ore di lavoro.

Inutile dire che una simile creazione ha attirato immediatamente l’attenzione degli appassionati e degli utenti Reddit. Tanti i commenti che fanno i complimenti al creatore, così come tanti sono stati stupiti di questa piccola ma geniale opera. E qualcuno ha anche pensato di realizzarne una versione ufficiale. “Abbiamo bisogno di un set LEGO ufficiale di Elden Ring. Sarebbe il massimo”, le parole di un utente lanciate al post originale. E chissà che qualcuno non decida proprio di proporlo su LEGO Ideas, il sito ufficiale dove gli utenti possono proporre i nuovi set alla casa danese.