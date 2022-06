Di Elden Ring ne abbiamo parlato per lunghi periodi. D’altronde si tratta di uno dei giochi più acclamati del 2022, e non ci stupiremo di vederlo candidato tra i migliori giochi dell’anno in tutte le varie celebrazioni. Sebbene siano passati molti mesi dal lancio del gioco, sembra che diversi tra gli appassionati siano ancora parecchio attratti dalle sirene del gioco From Software, e proprio grazie a ciò emergono sul web alcuni video molto curiosi.

Elden Ring

Non è la prima volta che vediamo gli appassionati cercare di abbattere i boss di Eden Ring in modi a dir pochi bizzarri. Sappiamo benissimo quanto ostici siano alcuni combattimenti con i boss del gioco, ma nonostante questo c’è chi cerca sempre di rendere ancora più ardue queste sfide. Di recente sono le gesta di una videogiocatrice/musicista ad aver fatto il giro del web, dopo che questa ragazza è riuscita a battere Margit con l’ausilio di un’arpa.

Il tutto è stato fatto dalla youtuber ‘Anna Ellsworth’, una musicista che propone una serie di cover a tema videogiochi e anime suonate con l’arpa. Parliamo di uno strumento musicale meraviglioso e che regala melodie soavi, ma che questa volta è stato utilizzato come controller per buttare giù uno dei boss più possenti presenti in Elden Ring. Potete vedere l’intero combattimento sul video pubblicato dalla stessa musicista su YouTube.

Questa è solamente l’ultima trovata geniale per rendere ancora più complessa e originale una boss fight presente in un titolo From Software.