Elden Ring, una clip di gameplay è emersa online: vi piace?

In attesa del reveal ufficiale da parte di FromSoftware, nella notte italiana è emerso un breve gameplay di Elden Ring. L’atteso titolo prodotto da Hidetaka Myazaki insieme a George R.R. Martin, scrittore dei libri che hanno dato vita alla serie TV de Il Trono di Spade si è infatti mostrato grazie ad un leak della versione Xbox One. Il filmato è stato caricato su YouTube e sulla piattaforma Streamble, dove ancora oggi è raggiungibile.

Per chi avesse paura di incappare in vari spoiler, potete stare tranquilli: il leak di Elden Ring infatti è di circa 28 secondi puramente innocui, che ci danno modo di osservare in azione una piccola porzione della mappa e i movimenti del personaggio. Niente dialoghi dunque, ma comunque la clip resta decisamente utile per provare a immaginare come sarà l’intero ambiente di gioco, oltre che la libertà concessa a livello esplorativo.

Nel filmato, il personaggio principale di Elden Ring (che sarà completamente creabile da zero da parte dei giocatori) è intento ad esplorare quella che sembra essere una location decisamente vasta, ma comunque completamente distrutta e dall’aspetto non molto amichevole. Davanti a lui si erige un castello, che sembra essere l’obiettivo principale, mentre alle sue spalle si trova una formazione rocciosa, dove un paio di falchi sono l’unica traccia di vita. Ritroviamo l’albero immenso e color oro, che richiama lo Spiral Tree di Berserk, insieme ad una vegetazione che da una parte è viva e florida, mentre quella concertata in una pozza sembra completamente morta.

Come accade nei giochi open world RPG più famosi, anche in questo caso l’indicatore di posizione è presente in alto al centro dello schermo. Il personaggio di Elden Ring può inoltre saltare, feature assente dalla serie Dark Souls. È interessante notare come non ci sia nessun HUD a schermo, ma molto probabilmente tutte le varie icone sono state disattivate da chi si deve occupare del test o dalla stessa FromSoftware per questa build. A livello tecnico si nota un frame rate un po’ ballerino, ma dobbiamo sempre ricordarci che il tutto è tratto da una versione di test per Xbox One, dunque ci sarà ancora tempo per poter stabilizzare e rifinire il tutto.

Elden Ring debutterà il 21 gennaio 2022, per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC (via Steam).