Epic Games: giochi gratis PC del 11 febbraio, link download

Eccoci, come di consueto, a pubblicare la notizia del nuovo gioco di Epic Games settimanale. Negli ultimi tempi l’azienda americana sta riscuotendo un successo a dir poco esagerato, dopo aver dichiarato che gli utenti hanno riscattato la bellezza di 749 milioni di giochi, è notizia dello scorso giorno quella della presentazione di MetaHuman, un nuovo strumento che permetterà agli sviluppatori di creare volti spaventosamente reali. Insomma, Epic sta proprio vivendo un periodo a dir poco magico.

Abbiamo visto come la scorsa settimana Epic Games abbia reso gratuito per tutti i giocatori PC For The King, titolo strategico sviluppato dai ragazzi di IronOak Games piccola perla che ha impressionato pubblico e critica. Gli appassionati di questo genere hanno trovato quindi un titolo divertente e profondo in cui immergersi e passare una buona dose di ore grazie anche alla sua caratteristica da roguelike che lo rende praticamente un gioco infinito.

Come già rivelato la scorsa settimana, il titolo gratuito di questo 11 febbraio è Halcyon 6 Lightspeed Edition, gioco di ruolo strategico ambientato nello spazio che vi permetterà di costruire la vostra base dei sogni e che offre inoltre combattimenti tattici ed impegnativi. L’opera ha ricevuto un sacco di premi come titolo indie, quindi se vi ritenete appassionati di questa tipologia vi invitiamo a provarlo. Se siete interessati quindi potete scaricarlo cliccando a questo indirizzo. L’appuntamento per un nuovo gioco gratis si rinnova a settimana prossima, quando l’Epic Games Store regalerà Absolute Drift e Rage 2.

