Esclusiva PlayStation e un folle FPS nei saldi di metà settimana di Steam

Steam, come capita ormai di consueto, ha deciso di rinnovare i saldi di metà settimana aggiungendo diversi giochi in forte sconto. A differenza dello scorso martedì, quelli di oggi risultano davvero molto interessanti, a spiccare tra tutti Horizon Zero Dawn, rilasciato ormai pochi mesi fa. Andiamo a vedere tutti nel dettaglio, ricordandovi di dare sempre un occhio alla piattaforma in generale perché è possibile trovare anche titoli gratuiti, in ogni caso noi di GameDivision cercheremo di informarmi ogni volta che troveremo qualche offerta.

Tra le offerte da segnalare, quindi, Horizon Zero Dawn che, grazie ad un corposo sconto del 50%, potrà essere vostro per soli 24,99€. Se invece siete alla ricerca di qualche titolo Indie, non disperate, Steam ha pensato a voi con un 57% di sconto sul “Bundle Indie Friends” che include capolavori del calibro di Dead Cells, Guacamelee 2, Curse of the Dead Gods e Skul The Hero Slayer a soli 34,97€.

Ma non finisce qua, un folle FPS è pronto a far parte della vostra libreria virtuale a soli 23,99€. Stiamo parlando di Postal 4 il satirico e comicamente scandaloso sparatutto in prima persona non lineare e sequel di quello che è stato affettuosamente soprannominato “Il peggior gioco di sempre“(ma sappiamo tutti che non è così).

Da segnalare, infine, il pacchetto “Love Bombs Bundle” a 40,63€ ed infinte Unrailed!, gioco multigiocatore co-op in cui bisognerà collaborare coi propri amici per costruire una ferrovia attraverso infiniti mondi generati automaticamente a soli 5,99€. A questi si vanno ad aggiungere un’innumerevole quantità di altri giochi scontati, per questo il nostro consiglio è sempre quello di farvi un giro per il negozio digitale di Steam e di controllare la vostra lista dei desideri. Cosa ne pensate di questi sconti? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Per tutte le altre folli offerte di Steam, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprirle tutte.