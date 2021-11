Steam: ecco i saldi di metà settimana, c’è un recente looter shooter!

Steam, come capita ormai di consueto, ha deciso di rinnovare i saldi di metà settimana aggiungendo diversi giochi in forte sconto. Proprio lo scorso venerdì vi abbiamo informati delle offerte del weekend su una valanga di nuovi titoli. Seppur quelli di oggi non risultano essere così tanti o di notevole importanza, è giusto sottolineare che un recente looter shooter cooperativo, reso popolare grazie al suo inserimento nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal lancio, sia in forte sconto al momento.

Stiamo parlando del tanto chiacchierato Outriders, l’ibrido tra sparatutto e GDR pubblicato da Square Enix rilasciato l’aprile scorso che ha diviso nettamente il pubblico. Per celebrare il nuovo update gratuito New Horizon, Steam ha deciso di proporlo a poco meno di 20 € (67% di sconto). Non si tratta ovviamente dell’unica offerta, la piattaforma di Valve ha inserito nei saldi anche Space Engineers e la possibilità di poter risparmiare fino al 90% su tante produzioni provenienti dalla Slovacchia e dalla Repubblica Ceca grazie alla Czech & Slovak Games Week.

La promozione dedicata ad Outriders sarà disponibile fino al 24 novembre, quindi se avete intenzione di acquistarlo potete farlo seguendo questo indirizzo che vi porterà direttamente alla pagina dedicata. Mentre, per tutte le altre offerte, avete tempo fino al prossimo 22 novembre.

A questi si vanno ad aggiungere un’innumerevole quantità di altri giochi scontati, per questo il nostro consiglio è sempre quello di farvi un giro per il negozio digitale di Steam e di controllare la vostra lista dei desideri. Cosa ne pensate di questi sconti? Avete già giocato ad Outriders? Vi è piaciuto? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Per tutte le altre folli offerte di Steam, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprirle tutte.