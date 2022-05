F1 22 è certamente uno dei videogiochi più attesi dei prossimi mesi, non per altro la serie made in Codemasters oltre a essere molto apprezzata, ha dimostrato di avere delle qualità importanti, tanto da renderlo uno dei racing game più attesi durante l’anno.

Da qualche giorno stiamo testando una versione in anteprima del gioco e seppur non possiamo ancora scendere nei dettagli, abbiamo comunque l’occasione di raccontarvi quelle che sono le nostre prime impressioni sul nuovo circuito cittadino di Miami, new entry che farà certamente piacere agli appassionati della F1. Per il resto delle caratteristiche dovrete attendere ancora qualche giorno, dove analizzeremo il resto del gioco e cercheremo di raccontarvi le novità di questo nuovo capitolo della serie di F1.

F1 22, il nuovo circuito di Miami

L’autodromo internazionale di Miami è un circuito situato nel cuore della città americana situata in Florida, una vera e propria novità per la serie videoludica ma anche per la F1 stessa. Il tracciato sorge nei pressi dell’Hard Rock Stadium, conosciuto per chi segue, per esempio, i Miami Dolphins della NFL. Nelle varie analisi reali, molti l’hanno paragonato in maniera alquanto simile ai circuiti di Yas Marina e Jeddah.

Il tracciato è lungo 5.410 Km e comprende 19 curve e ben tre zone DRS. In generale si tratta di una pista veloce, capace di garantire velocità anche di 320 km/h con medie di 220 km/h, anche grazie ai suoi lunghi rettilinei e le sue uscite in curva.

Alcuni imbuti nelle curve possono causare incidenti tra i piloti (soprattutto se non prese nella maniera corretta), ragion per cui l’attenzione in gara deve essere sempre ai massimi livelli. A onor del vero, il circuito lo avevamo già visto in altri racing game (come Forza Motorsport), ma sfruttarlo con le auto da F1 è tutta un’altra cosa e decisamente molto più divertente.

Codemasters ha fatto un ottimo lavoro di scannerizzazione della pista, ragion per cui aspettatevi un lavoro certosino da questo punto di vista, così come tutte le altre piste che avete già avuto modo di vedere nei precedenti capitoli della serie.

Tirando le somme

In attesa di parlarvi in maniera più concreta del gioco, il nuovo circuito di Miami è sicuramente una piacevole aggiunta, oltre a essere anche tra i tracciati più divertenti e veloci che avremo modo di approcciare nel gioco finale. Se volete saperne di più sul titolo di Codemasters, continuate a seguirci, perché c’è ancora moltissimo d’approfondire.