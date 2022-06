Durante l’Xbox & Bethesda Extended Showcase, Todd Howard ha ufficializzato Fallout 5. La famosa saga di giochi di ruolo post apocalittica dunque riceverà ufficialmente un sequel, ma non a breve. Nei piani di Bethesda, infatti, c’è una vera e propria tabella di marcia che si estenderà per diversi anni.

Come riportato da IGN, Todd Howard ha confermato che Fallout 5 si farà, prima o poi. C’è però bisogno di attendere la release del successore di Skyrim, ovvero The Elder Scrolls 6. “Sì, al momento The Elder Scrolls 6 è in pre-produzione e voi lo sapete, faremo il prossimo Fallout dopo di lui”, le parole di Todd Howard dichiarate durante lo showcase in diretta in queste ore. Non si tratta di una novità vera e propria: l’IP è decisamente forte e ancora oggi è in grado di richiamare diversi appassionati, che continuano a giocare i vecchi capitoli.

Già in precedenza Howard aveva parlato di Fallout 5. “La serie è parte del nostro DNA. Abbiamo lavorato con altri sviluppatori, vogliamo farlo davvero”. All’epoca il game designer e presidente di Bethesda Game Studios non aveva però ufficializzato il tutto ma ora, con le sue ultime dichiarazioni, possiamo dire che il progetto è praticamente confermato.

Chiaramente Fallout 5 non è l’unico progetto attualmente in sviluppo presso Bethesda Game Studios. Il publisher e sviluppatore attualmente lavora anche ad altri videogiochi ancora non annunciati. Sicuramente non tutti saranno però in lavorazione presso lo studio principale, ma anche nei vari studi partner come Tango Gameworks e Arkane, senza dimenticarsi poi di MachineGames e di id Software. Ci sarà dunque ancora bisogno di attendere prima di scoprire il futuro del publisher e sviluppatore, ma siamo sicuri che Starfield ci terrà impegnati tutto il tempo necessario e non ci farà desiderare altro, almeno per un bel po’ di anni. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.