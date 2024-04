Come sarebbe un nuovo Fallout in Unreal Engine 5? Scopritelo con questo video

In seguito all'uscita della serie tv di Fallout su Prime Video, non solo centinaia di migliaia di giocatori sono tornati a giocare ai titoli già usciti della serie, ma, inevitabilmente, è cresciuto anche l'hype verso il nuovo capitolo - che, purtroppo, non è ancora stato annunciato da Bethesda -.

C'è, però, chi ha deciso di non restare in attesa di un ipotetico Fallout 5 e ha preso l'iniziativa creando una versione home-made del gioco utilizzando Unreal Engine 5, offrendo a tutti i fan uno scorcio di come potrebbe apparire un nuovo titolo della serie se fosse sviluppato con il potente motore grafico.

Il fan, armato della sua passione e delle competenze in effetti visivi, ha deciso di rispondere a una domanda che molti appassionati della serie si pongono da tempo: come si presenterebbe un nuovo capitolo di Fallout realizzato con le avanzatissime tecnologie grafiche odierne? Il risultato del suo lavoro è stato condiviso tramite un trailer di breve durata ma di grande impatto, che mostra alcune delle iconiche location e tematiche cari alla serie, arricchiti da una grafica nettamente migliorata e dettagli visivi di spicco.

Nonostante si tratti di un progetto amatoriale e non ufficiale, il video ha suscitato interesse e apprezzamento all'interno della comunità degli appassionati di Fallout, dimostrando ancora una volta la creatività e la dedizione dei fan verso questo universo narrativo. Con riferimenti sia alla serie televisiva che ai giochi sviluppati da Bethesda Game Studios, il filmato lascia trasparire una profonda conoscenza del materiale sorgente e una passione genuina per il mondo post-apocalittico di Fallout.

Ovviamente, questo sguardo alternativo su Fallout non basta a placare l'attesa dei fan per il prossimo grande capitolo della serie: nonostante Bethesda abbia confermato che Fallout 5 verrà sviluppato dopo il lancio di Starfield e The Elder Scrolls VI, ciò significa che potrebbero passare ancora diversi anni prima di vedere un nuovo gioco.