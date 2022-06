La presentazione di Starfield ha sicuramente soddisfatto tutti i fan di Bethesda. Come da tradizione, Todd Howard ha snocciolato ogni singolo dettaglio in merito agli aspetti più importanti del gioco. Nonostante ciò, alcuni giocatori si stanno chiedendo se la quantità di pianeti da visitare non sia troppo grossa. Dubbi che ovviamente meritano di essere ascoltati, visto che si tratta di un aspetto decisamente importante del gioco.

Partiamo dai numeri: Starfield metterà a disposizione dei giocatori qualcosa come 1.000 pianeti, tutti quanti visitabili ed esplorabili. Tra questi pianeti, il dubbio di alcuni utenti riguarda la possibilità di trovarsi davanti ad ambienti di gioco praticamente vuoti. “L’idea di avere 1.000 pianeti mi disturba. Significa che tutto sarà piccolo e vuoto. Non c’è modo che abbiano creato così tanti luoghi e li abbiano resi tutti interessanti”, le parole di un utente Reddit. “Spero che i mondi non siano vuoti”, ha aggiunto un altro user della piattaforma. Alcuni avrebbero probabilmente preferito meno pianeti e anche la critica specializzata come PC Gamer è preoccupata da questa quantità di mondi esplorabili.

Non tutti però si schierano contro Bethesda, anzi. Secondo alcuni utenti la scelta del team di sviluppo sarebbe perfettamente coerente e in grado di regalare ore e ore di divertimento. “Continuo a vedere la parola ‘vuoto’ spuntare nelle discussioni in merito ai pianeti. Vi aspettate che lo spazio sia completamente popolato o abitato? Quando vado a vedere il Yosemite National Park non guardo la bellezza della natura e sbraito affermando che il parco sembra vuoto”, le parole di un utente in difesa di Bethesda. “Perché le persone dicono che questo non sarà un gioco Bethesda? Ci saranno 1.000 pianeti, ma anche tantissime linee di dialogo e tantissimi NPC”, il punto di un altro utente.

Questi giudizi sono ovviamente preliminari e si basano solamente su alcune ipotesi. Per scoprire davvero la natura dell’esplorazione di Starfield bisognerà attendere il 2023, anno in cui debutterà il nuovo gioco di Bethesda per Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. Solo quando sarà disponibile potremo scoprire come il team di sviluppo ha creato uno dei suoi universi più grandi di sempre.