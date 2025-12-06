Tim Cain, una delle figure più influenti del settore, avrebbe fatto ritorno presso Obsidian Entertainment. Il game designer, che aveva lasciato lo studio nel 2020 per un semi-ritiro, è già operativo su un progetto completamente inedito, alimentando speculazioni su quello che potrebbe essere uno dei titoli più attesi dei prossimi anni. La notizia assume particolare rilevanza considerando il curriculum di Cain, che include titoli fondamentali come i primi due capitoli di Fallout e The Outer Worlds.

L'annuncio è arrivato attraverso il canale YouTube personale di Cain, dove il designer ha confermato di essere rientrato in Obsidian già da alcune settimane. Il nuovo progetto su cui sta lavorando non è ancora stato svelato pubblicamente, e Cain ha immediatamente scoraggiato tentativi di indovinare: "Non provate nemmeno a tirare a indovinare, non ci azzeccherete", ha dichiarato con un sorriso. Il designer ha anche rassicurato i fan confermando che continuerà a gestire il suo canale personale, dove condivide regolarmente aneddoti e approfondimenti tecnici sulla sua lunga carriera nell'industria videoludica.

La carriera di Tim Cain rappresenta una sorta di storia vivente dei giochi di ruolo per PC. Dopo aver contribuito a creare Fallout e Fallout 2 presso Interplay negli anni '90, fondò Troika Games, studio che produsse cult assoluti come Arcanum: Of Steamworks and Magic Obscura e Vampire: The Masquerade - Bloodlines, quest'ultimo ancora oggi considerato un capolavoro incompiuto del genere. Il suo primo periodo in Obsidian, iniziato nel 2011, lo vide coinvolto nello sviluppo di Pillars of Eternity e come co-direttore di The Outer Worlds.

Dopo il semi-ritiro del 2020, Cain aveva mantenuto un ruolo di consulente esterno su The Outer Worlds 2, lanciato nell'ottobre 2025

La questione che tiene banco nelle community tech-gaming riguarda naturalmente la natura del nuovo progetto. Sebbene l'associazione immediata con Fallout sia inevitabile dato il ruolo storico di Cain nella nascita della serie, diversi analisti del settore ritengono più probabile che si tratti di una proprietà intellettuale completamente nuova. Obsidian Entertainment ha dimostrato negli ultimi anni di saper diversificare il proprio portfolio, lanciando tre titoli solo nel 2025, incluso appunto The Outer Worlds 2, e lavorando contemporaneamente su progetti di scale e ambientazioni diverse.

La decisione di Cain di uscire dal semi-ritiro suggerisce che il progetto in questione presenti elementi particolarmente stimolanti dal punto di vista del game design. Il designer ha sempre privilegiato nei suoi lavori sistemi di progressione complessi, scelte morali ambigue e costruzione del mondo particolarmente curata, elementi che potrebbero fornire indizi sulla direzione del nuovo titolo. La sua esperienza spazia dai GDR isometrici classici ai titoli in prima persona, rendendo il campo delle possibilità estremamente ampio.

Microsoft, proprietaria di Obsidian dal 2018, sta chiaramente investendo in modo significativo nella divisione RPG dello studio. Con Avowed già lanciato e The Outer Worlds 2 sul mercato, l'aggiunta di un nuovo progetto diretto da una figura del calibro di Cain indica l'intenzione di mantenere un flusso costante di titoli di ruolo di alto profilo per l'ecosistema Xbox e PC. Non è ancora chiaro se il nuovo gioco sarà destinato esclusivamente alle piattaforme Microsoft o se seguirà una strategia multipiattaforma, considerando la recente apertura di Xbox verso PlayStation e Nintendo per alcuni titoli selezionati.

Gli appassionati dovranno probabilmente attendere ancora diversi mesi prima di scoprire dettagli ufficiali sul progetto. Considerando i tempi di sviluppo moderni per titoli RPG di questa portata, che richiedono tipicamente dai tre ai cinque anni dalla concezione al lancio, un annuncio potrebbe non arrivare prima del 2026. Nel frattempo, il canale YouTube di Cain continuerà a offrire preziosi spaccati dietro le quinte del game design classico, un tesoro di conoscenza per sviluppatori emergenti e appassionati del genere.