Sony scatena la sua offensiva natalizia sul mercato europeo con una valanga di sconti che abbraccia l'intero ecosistema PlayStation. Non si tratta delle solite riduzioni simboliche: parliamo di tagli fino a 150 euro sulla PS5 Digital Edition e una guerra dei prezzi che coinvolge hardware di punta come PlayStation VR2 e PS5 Pro, con sconti rispettivamente di 100 euro ciascuna. Per chi ha temporeggiato sull'upgrade alla current-gen o cercava il momento giusto per entrare nel mondo della realtà virtuale su console, questa potrebbe essere la finestra ideale prima dell'inevitabile rincaro post-festività.

L'architettura dell'offensiva commerciale di Sony si articola su più fronti. Sul fronte console, i bundle PS5 edizione digitale 825 GB con Fortnite Flowering Chaos partono da 349 euro (sconto del 30% sul prezzo di listino), mentre la versione con lettore da 1TB dello stesso bundle si attesta a 449 euro. Per chi punta alla potenza bruta senza compromessi, la PS5 Pro beneficia di una riduzione di 100 euro, rendendo l'investimento sull'hardware premium di Sony più accessibile per gli early adopter.

Il segmento accessori presenta riduzioni interessanti per completare o rinnovare il proprio setup. PlayStation Portal, il controverso remote player che ha diviso la community al lancio, scende di 20 euro arrivando a 199,99 euro. Stesso sconto per le cuffie wireless PULSE Elite, mentre gli auricolari PULSE Explore beneficiano di una riduzione di 30 euro. Degno di nota lo sconto di 30 euro sul DualSense Edge, il controller pro che porta a 189,99 euro un dispositivo premium indirizzato ai giocatori competitivi che cercano personalizzazione avanzata e componenti sostituibili.

PlayStation VR2 crolla a 349 euro con uno sconto del 22%, un segnale forte per rilanciare un visore che ha faticato a trovare la sua nicchia nel mercato VR dominato da Meta

La riduzione di 100 euro su PlayStation VR2 rappresenta probabilmente la mossa più aggressiva del catalogo promozionale. Portare il visore a 349,99 euro significa ammettere implicitamente che il prezzo di lancio di 599 euro ha frenato l'adozione di massa, nonostante specifiche tecniche all'avanguardia come eye tracking, feedback aptico avanzato e controller Sense innovativi. Con un catalogo software ancora limitato rispetto ai competitor, Sony cerca di stimolare la base installata per attirare più sviluppatori sulla piattaforma.

Sul fronte software, gli sconti coprono titoli first-party di peso. Death Stranding 2: On the Beach scende a 59,99 euro (sconto del 25%), mentre Astro Bot passa a 49,99 euro con una riduzione del 29%. Particolarmente aggressive le riduzioni su titoli più datati: God of War Ragnarök crolla del 63% attestandosi a 29,99 euro, mentre Horizon Zero Dawn: Remastered beneficia di uno sconto del 60% arrivando a soli 19,99 euro. Marvel's Spider-Man 2 viene tagliato del 50%, confermando la strategia Sony di usare le IP Marvel come loss leader per espandere la user base.

Va segnalato che alcune promozioni hanno finestre temporali ristrette: gli sconti sui controller wireless DualSense standard terminano il 14 dicembre, mentre l'intera campagna si conclude il 18 dicembre, fino ad esaurimento scorte presso i rivenditori aderenti. I prezzi indicati sono quelli praticati su direct.playstation.com, ma Sony specifica che potrebbero subire variazioni presso le catene retail italiane ed europee.