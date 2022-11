Da quando Obsidian è entrata a far parte degli Xbox Games Studios, molti fan dello studio riconosciuto per i propri GDR hanno espresso il desiderio di vedere, un giorno o l’altro, un Fallout New Vegas 2. In questi ultimi mesi sempre più spesso si è tornati sulla questione, e come se le voci di corridoio non fossero già abbastanza, ora anche l’apprezzatissimo Josh Sawyer di Obsidian si è voluto sbilanciare su quello che è ormai un progetto dei sogni per tanti appassionati.

Il tutto è accaduto proprio di recente, con l’autore di Obsidian che è stato intervisto dalla redazione di Kinda Funny Gaming. Durante la chiacchierata Sawyer si è trovato a dover rispondere a una domanda sulla sua reazione su un possibile coinvolgimento in un ipotetico Fallout New Vegas 2, e l’autore, che ha lavorato al recentissimo Pentiment, ha esternato un pensiero che non può fare altro che piacere ai fan della saga post-apocalittica di Bethesda.

Nella sua risposta, Sawyer descrive l’esperienza di Fallout New Vegas come un momento super appagante e a dir poco fantastico per la sua carriera, affermando, inoltre, che si vedrebbe proprio bene a tornare a sviluppare qualcosa per la serie Fallout se mai si presentasse l’opportunità. “Adoro Fallout, adoro l’ambientazione, mi ci vedo a lavorarci di nuovo. Vedremo dove mi porterà il futuro”, ha dichiarato Josh Sawyer.

In secondo luogo, a Sawyer è stato anche chiesto quale fosse il suo Fallout dei sogni, con l’autore che ha dichiarato che amerebbe un ambientazione californiana o nel midwest degli Stati Uniti, ma anche che non disdegnerebbe affatto che in futuro si andasse ad esplorare cosa accade nel resto del mondo di questo amatissimo franchise. Insomma, ad oggi ci rimangono in mano solo delle suggestioni, e un Fallout New Vegas 2 non sembra essere ancora né nei piani di Obsidian e nemmeno in quelli di Bethesda, che attualmente sta già portando avanti Starfield e The Elder Scrolls VI.