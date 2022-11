Non è la prima volta che ci troviamo a sottolineare alcuni scivoloni commessi da TG nazionali o da una parte della stampa non bene aggiornata sul quello che è e ciò che accade all’interno del medium videoludico. Delle volte ci sorprendiamo come certi servizi trattino il videogioco con estrema superficialità, ma a quanto pare qualche tempo fa è successo un qualcosa di molto curioso durante un TG francese, dove durante un servizio sono apparse a schermo delle mini-nuke prese dal quarto capitolo della serie Fallout.

A causa del momento di grande tensione che è ancora ben presente tra Ucraina e Russia, molti telegiornali tendono a raccontare e analizzare alcune tematiche belliche contemporanee, e durante un TG francese si è aperto un dibattito sul funzionamento e su quelli che sarebbero i possibili danni che possono arrecare delle mini-bombe provenienti dall'universo videoludico di Fallout 4. La situazione è nata, probabilmente, dalla digitazione su di un motore di ricerca della parola "mini-nukes" che ha portato alla redazione del TG a mostrare in diretta proprio le bombe presenti nel quarto capitolo della serie GDR di Bethesda.

Ovviamente l’intento della redazione era quello di creare un dibattito su delle bombe reali, ma la probabile poca, o addirittura nulla, conoscenza del medium videoludico di chi ha gestito il servizio ha portato ad apparire a schermo un elemento di Fallout 4. Se avete giocato al quarto capitolo della serie saprete benissimo quali caratteristiche presentano queste armi di distruzione, ma per l’appunto, si tratta di dinamiche presenti in un videogioco.

Come potete vedere dal post pubblicato su Reddit da un utente, la community di appassionati ha ironizzato parecchio sull’accaduto, sottolineando anche quanto una bomba del genere può essere piuttosto pericolosa in quanto può essere lanciata a mo’ di catapulta, anche direttamente dalla spalla di un uomo. Almeno, questo è quanto accade nel mondo post-apocalittico di Fallout 4.