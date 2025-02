Fallout New Vegas prende vita in The Sims 2

Un appassionato di videogiochi sta ricreando Fallout: New Vegas all'interno di The Sims 2, unendo due classici dei giochi di ruolo e simulazione. Il progetto, chiamato "The Sims 2: New Vegas", è stato avviato da un utente noto come FalloutPropMaster e sta prendendo forma su un subreddit dedicato.

L'autore ha spiegato di aver intrapreso questa impresa per l'impazienza di vedere una versione rimasterizzata di Fallout: New Vegas. "Il mio sogno è avere un remaster che ci permetta anche di rivisitare alcuni contenuti tagliati esistenti durante la beta interna di Fallout: New Vegas", ha dichiarato FalloutPropMaster.

Il progetto mira a ricreare luoghi iconici come il Mojave Wasteland, The Strip e Freeside all'interno del motore di gioco di The Sims 2. Finora sono stati mostrati i primi lavori sul Prospector Saloon di Goodsprings e su alcuni personaggi noti come Vulpes Inculta.

Oltre agli ambienti, l'autore sta lavorando anche sull'interfaccia utente, adattando quella di The Sims 2 allo stile visivo caratteristico di Fallout. Questo permette di fondere in modo convincente gli elementi distintivi delle due serie.

Il progetto, seppur ancora in fase iniziale, sta ovviamente attirando l'attenzione degli appassionati di entrambe le saghe, dato che rappresenta un esempio creativo di come i fan possano dare nuova vita a giochi cult attraverso mod e reinterpretazioni originali.

Insomma, per gli amanti di Fallout: New Vegas desiderosi di rivivere le atmosfere post-apocalittiche del Mojave in una nuova veste, "The Sims 2: New Vegas" potrebbe offrire un'esperienza unica, combinando l'esplorazione e le scelte morali tipiche di Fallout con le meccaniche di vita simulata di The Sims.