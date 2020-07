Far Cry 6: nella Collector’s Edition ci sarà un lanciafiamme

Dopo esser stato annunciato come ultimo titolo dell’evento digitale Ubisoft Forward, Far Cry 6 ha ricevuto alcune nuove informazioni riguardanti le versioni speciali dedicate ai fan più appassionati della serie. Tra le novità più clamorose emerse dal trailer di presentazione mostrato ieri sera, di sicuro c’è la presenza dell’attore Giancarlo Esposito, che vestirà i panni di Antón Castillo, il nuovo cattivo di questo sesto capitolo.

Una cosa che invece è stata confermata poco dopo l’annuncio, è l’uscita di una Collector’s Edition di Far Cry 6. Come di consueto, queste versioni per appassionati e collezionisti oltre al gioco contengono diversi oggetti di diversa natura; tutti ispirati al contesto in cui si svolge l’intero gioco in questione. la cosa interessante di questa Collector’s Edition è che tra i vari artbook, adesivi ed immagini promozionali varie, ci sarà anche un lanciafiamme.

Ebbene sì, la Collector’s di Far Cry 6 vi permetterà di esporre in casa un lanciafiamme, arma che è sempre stata molto centrale in alcune missioni della saga di Far Cry, soprattutto nel terzo capitolo. Ovviamente si tratta di una replica, e l’arma non è in alcun modo funzionante realmente. Insieme al lanciafiamme, la Collector’s proporrà anche: un artbook, un set di adesivi, un’esclusiva steelbook, la colonna sonora fatta di una selezione delle musiche del gioco, un portachiavi e infine la riproduzione della mappa di Yara, l’ambientazione di questo sesto capitolo.

Vi ricordiamo che Far Cry 6 ha già una data di lancio specifica, e arriverà sugli scaffali dei negozi fisici e digitali il prossimo 28 febbraio 2021. Il titolo uscirà invece sulle piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Google Stadia. Cosa ne pensate del contenuto di questa Collector’s Edition? Vi piace l’idea di avere sulla mensola di casa vostra una replica del lanciafiamme di Far Cry 6?