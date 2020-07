Far Cry 6: come Giancarlo Esposito è diventato Antón Castillo

Annunciato alla fine dell’Ubisoft Forward di ieri sera, Far Cry 6 si è mostrato con un trailer di presentazione dal forte taglio cinematografico. Essendo stato protagonista di alcuni leak giorni prima, l’effetto sorpresa di questo annuncio è stato decisamente ridimensionato, ma ciò che ha sicuramente colpito è la presenza confermata di Giancarlo Esposito.

L’attore americano dalle origini italiane ha prestato voce e fattezze al personaggio di Antón Castillo, il nuovo villain con cui il giocatore andrà a relazionarsi in Far Cry 6. All’interno di una recente video intervista, Giancarlo Esposito si è espresso sul processo di creazione del suo personaggio e di come è stata la sua prima volta nell’affrontare delle sessioni di Motion Capture per la creazione di scene da inserire in un videogioco.

“Di solito per costruire un personaggio tendo per prima cosa a dividerlo in diversi blocchi. Questo personaggio in particolare, Antón Castillo, ha un’abilità speciale nel guidare le persone verso i suoi ideali. Crede di avere la verità in mano, ma è davvero giusto quello fa per il popolo di Yara? È un uomo molto intelligente, soprattutto nel manipolare Diego per metterlo nella posizione designata da lui stesso convincendolo di essere nella parte della ragione.” ha dichiarato Giancarlo Esposito.

Vi ricordiamo che oltre all’annuncio di Far Cry 6, ieri sera è stata data anche la data di uscita del gioco che vedrà il sesto capitolo della saga FPS open world di Ubisoft giungere sul mercato il prossimo 18 febbraio 2021 sulle piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Google Stadia. Cosa ne pensate del lavoro svolto da Giancarlo Esposito nel diventare Antón Castillo? Vi piace quanto visto per ora di Far Cry 6?