Far Cry 6: il doppiaggio in italiano non è certo

Annunciato durante lo scorso Ubisoft Forward, Far Cry 6 è stato il titolo con cui la compagnia francese ha voluto concludere il proprio primo appuntamento comunicativo digitale. Il titolo ha già fatto discutere molto sia per la presenza dell’attore Giancarlo Esposito nei panni del nuovo villain, sia per un errore di comunicazione da parte di Ubisoft che ha fatto pensare al raggiungimento del 4K solamente su Xbox Series X.

Ora, la compagnia transalpina sembra confermare che il doppiaggio in italiano non sarà presente all’interno di Far Cry 6. Questo perchè Ubisoft ha da poco rivisto le proprie politiche relative alla localizzazione dei suoi giochi. “In Ubisoft lavoriamo affinché i nostri giochi risultino accessibili a quanti più utenti possibile, realizzando sia doppiaggi audio che sottotitoli nelle varie lingue” questa la dichiarazione ufficiale.

“A causa dell’evoluzione della comunità dei nostri giocatori, il doppiaggio audio non sarà disponibile in tutti i linguaggi supportati in precedenza. Tuttavia gli utenti potranno godersi l’esperienza di Far Cry 6 con un’ampia scelta di sottotitoli”. Da come si può leggere, la lingua italiana non viene mai menzionata direttamente all’interno del comunicato ufficiale, ma non è detto che il sesto capitolo di Far Cry possa raggiungere gli scaffali anche doppiato nella nostra lingua.

La dichiarazione di intenti da parte di Ubisoft sulla questione localizzazione è molto chiara, e per il momento non ci resta che attendere una conferma sulla presenza o meno del doppiaggio in italiano per Far Cry 6. Cosa ne pensate di questa decisione da parte della compagnia francese? Vi peserebbe molto non poter giocare al nuovo Far Cry col doppiaggio in italiano?