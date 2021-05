Far Cry 6, Ubisoft non nasconderà le versioni PS4 e Xbox One

Ubisoft ha voluto rassicurare tutti coloro che attendono Far Cry 6 su old gen, ovvero PlayStation 4 e Xbox One. Prendendo scuola dal caso Cyberpunk 2077, dove la comunicazione di CD Projekt RED è stata tutt’altro che cristallina, il publisher e sviluppatore franco canadese ha deciso di adottare una strategia diversa in merito al nuovo open world della serie, promettendo novità nel corso dei prossimi mesi.

Il team di sviluppo ha deciso di infatti di non abbandonare le due console di casa Sony e Microsoft, probabilmente anche in virtù della base installata. E il lead gameplay designer David Grivel ha dichiarato che non ci sono problemi di sorta: entrambe le versioni infatti girano decisamente bene e hanno un’ottima qualità grafica. “Siamo molto cauti con questo argomento e quindi condivideremo ulteriori dettagli in merito molto presto”, ha dichiarato Grivel durante un’intervista. Grivel ha poi aggiunto che in Ubisoft tutti si stanno prendendo cura di tutte le versioni di Far Cry 6. “Teniamo molto a tutte le console. Quelle old gen, quelle di nuova generazione e anche le versioni PC, Stadia e Luna”.

L’obiettivo di Ubisoft, dunque, è quello di puntare al massimo della qualità su tutte le piattaforme. Certo, ovviamente Far Cry 6 girerà meglio su un hardware di ultima generazione, come dichiarato dagli sviluppatori. Escludendo il PC, da sempre la piattaforma hi end per eccellenza, le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S potranno godere su un frame rate più alto e una risoluzione maggiore, come era lecito aspettarsi da questa nuova generazione di console.

Attenzione però: il caso Cyberpunk 2077, con una comunicazione non cristallina e versioni console decisamente meno performanti non riguarda Ubisoft. Far Cry 6 infatti è solamente l’ultimo di una lunga serie di titoli lanciati in versione cross gen. Nel corso degli anni, infatti, a cavallo tra una generazione e l’altro il publisher e sviluppatore ha sempre curato con estrema attenzione i giochi, pubblicandoli molto spesso su due generazioni allo stesso tempo. Il know how tecnico dunque esiste, bisognerà solamente vedere quanto influirà sullo sviluppo di così tante versioni in una volta sola.