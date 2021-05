Far Cry 6: ecco finalmente il folle gameplay e data d’uscita!

Fin dal suo annuncio, Far Cry 6, in uscita il 7 ottobre 2021, ha attirato l’attenzione dei fan del franchise d’azione/avventura di Ubisoft. Uno degli aspetti più interessanti, sicuramente, è stato il reveal del villain, El Presidente, interpretato dal grandissimo Giancarlo Esposito (noto per il ruolo di Gus Fring in Breaking Bad e di Moff Gideon in The Mandalorian). Ambientato nell’isola fittizia di Yara, dalle tinte simili a Cuba, il primo gameplay del sesto capitolo numerato di Far Cry (disponibile in calce alla news) ha convinto sotto molti aspetti e suscitato alcuni ragionamenti su alcune scelte opinabili.

Il primo sguardo cade sul protagonista, Dani Rojas, che potrà essere uomo o donna, a scelta del giocatore. Rispetto ai precedenti titoli della serie, inoltre, il main character sarà visibile in viso durante alcune sequenze narrative. Il gunplay sembra evoluto rispetto al quinto capitolo, con animazioni di ricarica fedeli e dinamiche. Ovviamente, resta da provare con mano il sistema di combattimento, per poterlo esaminare affondo. Ma dalle immagini mostrate, risulta davvero soddisfacente; specialmente per quanto riguarda l’arco, già piacevole nei capitoli precedenti.

L’isola di Yara non ha le classiche tinte soleggianti di un’isola sudamericana: i colori sono saturi, ma esprimono anche la cupezza di uno Stato dominato dalla dittatura di Antón ‘El Presidente’ Castillo, padre del titubante Diego. Proprio per questo, davanti ad una direzione artistica promettente, alcune scelte faranno storcere il naso di molti giocatori. Stiamo parlando della batteria missilistica a zaino, dell’alligatore come animale di compagnia e dello ‘spara-CD’. Quest’ultimo sembra più un’arma di un Saints Row che di un Far Cry: non vogliamo rovinarvi l’esperienza, ma ricordatevi le mosse della Macarena.

Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per aggiornamenti costanti sul nuovo Far Cry 6. Nel frattempo, vi invitiamo a dare anche uno sguardo al primo trailer del gameplay di Horizon Forbidden West, cliccando qui.