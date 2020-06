FIFA 20, giocatori sospesi per aver dato free win

Sembra che alcuni giocatori di FIFA 20 siano stati sospesi per aver abbandonato delle partite e aver quindi dato una “Free Win” agli avversarsi. È accaduto pochi giorni fa durante la FUT Weekend League, un giocatore si è lamentato di aver perso ogni tipo di ricompensa e di esser stato sospeso dall’online per quasi una settimana. La Weekend League è il posto dove tutti i giocatori di FIFA testano le proprie skill sfidandosi contro i migliori al mondo in una serie di 30 partite.

Tuttavia, ci sono alcuni che sono disposti a dare una spinta agli altri perdendo intenzionalmente, sia perché hanno già ottenuto abbastanza vittorie per il loro grado desiderato, sia perché l’altro giocatore ha chiesto loro di farlo prima del calcio d’inizio. Tuttavia, sembra che EA SPORTS stia bloccando questa pratica. L’utente di Reddit TheMachineOf88 ha rivelato di aver ricevuto un ban di sette giorni dopo la sessione della Weekend League del 12-14 giugno.

“Se stai pensando di fare una buona azione per qualcuno, stai attento. La sospensione del mio account ne è una testimonianza ”, questo è quello che ha scritto l’utente su Reddit, rivelando anche un’e-mail di EA che delinea la sospensione. L’email di EA dice che è “contro le nostre regole perdere intenzionalmente le partite a beneficio di un avversario o giocare le partite di qualcun altro“. Inoltre ha aggiunto che barare nel gioco non è “fair play” e “danneggia l’esperienza” per tutti coloro che giocano.

Ovviamente le polemiche sono state tantissime, c’è chi da ragione ad EA dicendo che FIFA 20 è un posto pieno di questa gente è che è giusto non farli giocare. Altri invece prendono le difese dell’utente assumendo che il gesto è comunque di “buon cuore” e che ci vogliono più player come lui. Ancora non si sa quali saranno le conseguenze di questo gesto, anche se crediamo difficile che EA torni sui suoi passi e cambi idea sulla questione.