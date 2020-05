FIFA 20: in arrivo l’aggiornamento 1.21, ecco tutte le novità

FIFA 20 è sicuramente il titolo calcistico più in voga del momento, nonostante i diversi problemi che accompagnano il brand ormai da diversi anni, l’utenza continua ad essere presente con migliaia e migliaia di giocatori in tutto il mondo connessi. Inutile nasconderlo, la forza del gioco targato Electronic Arts è Ultimate Team, una modalità in cui bisogna creare la propria squadra del cuore attraverso la compravendita di carte giocatore per poi sfidare avversarsi in tutto il mondo.

Electronic Arts continua tutt’oggi a supportare il suo FIFA 20 con aggiornamenti continui, seppur siano quasi tutti a dir poco minori. L’update 1.21 non fa eccezione ed infatti si tratta di una patch rivolta a risolvere qualche problema grafico ed alcuni bug riscontrati dai giocatori.

L’aggiornamento, in arrivo entro fine settimana, risolve anche un problema riguardante le grafiche televisive de LaLiga Santander nella quale i loghi rimanevano su schermo più tempo del previsto. FIFA 20 in queste settimane potrebbe ricevere ulteriori aggiornamenti, minori o grossi che siano, in quanto grazie alla lenta ripresa dei campionati europei e mondiali inevitabilmente c’è bisogno di aggiornare i Team of the Week e di conseguenza le carte di Ultimate Team. Ricordiamo infine che FIFA 20 è gratuito per tutti gli abbonati all’EA Access sulle piattaforme di Xbox One e PS4, mentre su PC non si hanno tutt’ora notizie a riguardo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Cosa ne pensate di FIFA 20? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il capitolo attualmente disponibile ed il prossimo in arrivo a fine anno. Ad oggi, purtroppo, non si hanno notizie su FIFA 21, ma siamo certi che tra qualche mese l’azienda statunitense possa darci qualche informazione in più.