Ci stiamo avvicinando sempre più al grande giorno di FIFA 23 (che potete acquistare su Amazon), il titolo che segna ufficialmente l’inizio della nuova stagione calcistica videoludica. Sono ormai diverse generazioni che il franchise sportivo di EA accoglie nel proprio mondo milioni di videogiocatori in tutto il mondo, e sappiamo molto bene come da noi in Italia ogni nuova iterazione di questa serie sia particolarmente attesa. Ma ci sono grandi notizie per gli amanti dei giochi calcistici, dato che a sorpresa sta per essere rilasciato su Steam un altro titolo sul calcio.

Parliamo di Actua Soccer 2, un grande classico che ha fatto la storia dei giochi di calcio sulla prima PlayStation, e che tutti quelli che hanno vissuto sulla propria pelle i giochi sportivi negli anni ’90 avranno sicuramente già incontrato. Il titolo di Gremlin Interactive sta per tornare nella sua versione originale su Steam. Il gioco è apparso a sorpresa nello store della piattaforma Valve, e rivedrà la luce su PC non prima del prossimo 10 ottobre 2022.

La saga Actua Sports ci ha accompagnato per grande parte della generazione PlayStation negli anni ’90, e il calcio era sola una delle discipline sportive che venivano proposte da questo franchise. Tra gli altri capitoli che sono usciti vanno citati i vari Actua Golf, Actua Tennis, Actua Pool e ben tre iterazioni di Actua Soccer. Gremlin puntava molto su questa serie sportiva, e il ritorno di Actua Soccer 2 su Steam è una notizia che farà sicuramente piacere a tutti i nostalgici.

Se il nuovissimo FIFA 23 è un vero e proprio toccasana per tutti coloro che bramano esperienze calcistiche moderne, con le squadre aggiornate alla nuova stagione e con le novità più interessanti, come la presenza di Ted Lasso e della sua AFC Richmond, d’altro canto è anche bello poter giocare, o rigiocare, un grande classico degli anni ’90.