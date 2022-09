L’uscita di FIFA 23 è ormai alle porte e, come ogni anno, l’attesa che circonda il titolo calcistico di EA è tantissima. Al termine della campagna pubblicitaria che non è stata priva di strafalcioni, gli sviluppatori hanno diffuso un esilarante trailer per introdurre un crossover che molti fan apprezzeranno. Electronic Arts, infatti, ha registrato una partnership con Warner Bros. Interactive Entertainment per inserire Ted Lasso all’interno del gioco.

Ted Lasso, per coloro che non lo sapessero, è il protagonista della serie omonima prodotta da Apple TV. Lo show è una commedia con forti influenze drammatiche che ruota attorno all’AFC Richmond, immaginaria squadra di calcio inglese che milita in Premier League. La serie è attualmente pronta al lancio della sua terza stagione e, grazie a questa partnership con FIFA 23, vedrà il team con tanto di allenatore e giocatori inserito nel titolo di EA.

Inoltre, l’accordo tra Electronic Arts e Warner Bros. permette agli sviluppatori di inserire anche lo stadio ufficiale del team, Nelson Road (il Selhurst Park in cui nella realtà gioca il Crystal Palace) e le divise ufficiali della squadra. Il Richmond, inoltre, si potrà utilizzare in svariate modalità che includono Ultimate Team, Carriera, amichevoli online e Stagioni online. Inoltre, il gioco offrirà contenuti a tema Ted Lasso per Pro Club e Ultimate Team.

L’accordo che prevede l’inserimento di Ted Lasso in FIFA 23, infine, è stato mostrato con un nuovo trailer dai toni altamente comici. Dopo una vera e propria conferenza stampa e alcuni commenti da personaggi esterni, infatti, Lasso scende finalmente in campo e possiamo assistere a delle scene che mostrano il team in azione. Tutti i giocatori della serie sono mostrati sul rettangolo di gioco e, al termine del video, possiamo sentire Jason Sudeikis, che interpreta il coach della serie, recitare una battuta che tutti i fan del calcistico di EA sognano di poter dire.