FIFA: EA ha a cuore i giocatori, possibile addio alle microtransazioni

FIFA è sempre stato tra quei titoli che attirano i soldi degli utenti come se fossero calamite. Il sistema di loot box presente all’interno dei videogiochi, di cui si è discusso vivamente anni addietro, è sempre stato mal visto sia dalla community videoludica che da persone esterne, associandolo addirittura al gioco d’azzardo per via del suo sistema controverso. A quanto pare, però, ad EA questa cosa tocca parecchio, al punto che stanno pensando a varie soluzioni per risolvere il problema, tra cui anche quella di eliminare le transazioni nel titolo.

Electronic Arts è già stata sotto i riflettori per un argomento del genere in passato, ma per la faccenda opposta: la compagnia, infatti, era stata accusata di spingere i giocatori a fare sempre più acquisti. Ciò era dovuto a un rilascio di informazioni importanti riguardo le famose loot box della modalità Ultimate Team di FIFA 21, un sistema che ormai da tempo cade addirittura sotto la categoria di gioco d’azzardo.

Nonostante ciò, però, di recente l’azienda si è esposta dicendo di preoccuparsi dei giocatori che perdono il controllo sulle loro spese all’interno dei loro titoli, e che le soluzioni che hanno adottato fino ad adesso non sono state necessarie. Infatti, cose come il pannello del tempo di gioco e l’anteprima delle loot box prima dell’acquisto non hanno fermato i giocatori dallo spendere una quantità spropositata di soldi all’interno di FIFA.

EA è quindi arrivata a considerare l’idea di applicare soluzioni estreme, tra cui anche quella di rimuovere completamente le transazioni nel gioco. I dati parlano chiari: nonostante le grosse spese che alcuni giocatori fanno all’interno del titolo, sono soltanto 8 su 10 gli utenti che effettivamente fanno acquisti su FIFA, per cui si tratta di un’idea che potrebbe davvero essere applicata in un futuro non troppo lontano.