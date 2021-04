FIFA 21 e loot box, EA spinge ad acquistarne sempre di più?

Non è affatto la prima volta che Electronic Arts finisce sotto i riflettori per una diatriba riguardo FIFA 21. Già in passato gli appassionati del titolo calcistico hanno voluto far sentire la propria voce, prendendosela con la compagnia americana per determinate situazioni di gioco che non andavano per nulla a genio ai milioni di appassionati in tutto il mondo. Ora, dopo diversi mesi, appare online un nuovo documento che non fa per niente piacere ai giocatori di FIFA.

Stando a quel che si può trovare in rete, sembra che un insider molto vicino al titolo EA abbia pubblicato un documento che sottolinea come EA andrebbe a spingere i giocatori a giocare di più alla modalità Ultimate Team di FIFA 21. Come in molti sapranno benissimo, all’interno di questa popolarissima modalità sono presenti una serie di acquisti in game e le tanto discusse loot box, un sistema che ha fatto scoppiare una controversia ormai da molto tempo.

Una pagina del documento, che sembra essere una parte destinata a una presentazione interna, afferma che i teaser inseriti in game e i vari messaggi di testo messi a schermo “guideranno l’entusiasmo e incanaleranno i giocatori verso la modalità FUT (FIFA Ultimate Team) da altre modalità. I giocatori riceveranno messaggi attivi e incentivati a giocare per tutta l’estate. FUT è il fulcro dell’esperienza e stiamo facendo tutto il possibile per portare i giocatori lì”, afferma il documento.

Ci risiamo quindi, con il sistema delle loot box che già in passato era stato messo più volte in discussione, con alcuni paesi europei che hanno affiancato più volte tale sistema di acquisti in gioco anche al gioco d’azzardo.