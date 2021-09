Final Fantasy 16 potremmo vederlo al TGS, indizi da Square Enix

Square Enix ha confermato la sua presenza al Tokyo Game Show 2021 con un evento digitale di fattura simile a quello avuto durante l’E3 2021, ma stavolta si dice che l’ospite di rilievo della conferenza possa essere Final Fantasy 16.

Lo Square Enix Presents del Tokyo Game Show 2021 durerà 50 minuti. L’evento è atteso per il 1 ottobre 2021, dove andrà in onda alle ore 12 locali. La descrizione ufficiale del Presents spiega che l’azienda annuncerà le ultime notizie relative ai suoi titoli in arrivo insieme a delle generiche “informazioni preannunciate“. Giusto un mese fa, il producer di Final Fantasy 16 aveva dichiarato che Square Enix voleva condividere aggiornamenti sullo sviluppo del gioco durante il Tokyo Game Show 2021, ma che non sapeva se lo studio sarebbe riuscito a rispettare la data di scadenza.

Square Enix ancora non ha diramato informazioni sul roster di titoli che verranno presentati nel corso della diretta, quindi non abbiamo alcuna certezza sulla presenza di Final Fantasy 16 al Tokyo Game Show, se non una decisa volontà di voler condividere dettagli a tempo debito. Il nuovo capitolo di Final Fantasy era stato annunciato esattamente l’estate scorsa, durante un evento digitale di Sony. Prodotto da Naoki Yoshida, autore di Dragon Quest X e personalità a capo di Final Fantasy 14, e diretto da Hiroshi Takai, designer di Final Fantasy 14 e di The Last Remnant, il gioco era stato presentato come un’esclusiva temporanea per PlayStation 5 che in futuro potrebbe approdare anche su PC.

La nuova politica di Sony con i porting delle sue esclusive su PC sta facendo molto parlare di sé ultimamente, basti pensare che si vociferava in giornata dell’arrivo di un’immensa collection di Uncharted come vi abbiamo raccontato in questo articolo. La saga di Final Fantasy, e in particolare il quattordicesimo capitolo, ha incontrato un buon responso dai PC gamer. Nel frattempo attendiamo annunci ufficiali riguardo la presenza di Final Fantasy 16 al Tokyo Game Show 2021.