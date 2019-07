Final Fantasy 7 Remake ricreato all’interno di Dreams!

Un talentuoso utente è riuscito a ricreare all'interno di Dreams una sorprendente e invitante versione di Final Fantasy 7 Remake.

Nonostante sia ancora in accesso anticipato Dreams, titolo della talentuosa Media Molecule, ci ha già regalato in questi primi mesi di vita diverse esperienze decisamente promettenti, tra cui vari omaggi a celebri franchise. L’ultima creazione emersa da questa straordinaria fucina creativa riguarda nientepopodimeno che l’attesissimo Final Fantasy 7 Remake.

L’utente “sosetsuken5360” è infatti riuscito a ricreare all’interno di Dreams alcune fasi del titolo di Square Enix, come ad esempio uno scontro con un boss.

In questa breve esperienza non manca veramente nulla: i giocatori potranno infatti controllare a piacimento Cloud, Barret e Tifa e saranno presenti gli stessi indicatori di MP e salute già osservati nella demo di Final Fantasy 7 Remake recentemente mostrata dal publisher nipponico. Un lavoro decisamente imponente che accende nuovamente i riflettori sulla creatura di Media Molecule.

Come riportato nella nostra anteprima Dreams ha infatti un potenziale veramente enorme: “Dreams è, in una sola parola, potenzialità. In qualità di Early Access ha modo di evolversi, aggiungendo strumenti e migliorando quelli già presenti. In quanto opera pesantemente basata su una community di creativi, può diventare un ricettacolo di condivisioni e remix, un muro di sogni dove anche il mattone più piccolo aiuta a sostenere quelli più grandi. Dreams vi dà tutto quello che avete bisogno per creare sempre di più e dare libero sfogo alle vostre idee ma, come già detto, chiede impegno e tempo.”

