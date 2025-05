Final Fantasy VII Remake: la trilogia completa arriverà su Switch 2

Il panorama videoludico sta per accogliere un'importante novità che farà felici i possessori della futura console Nintendo. Naoki Hamaguchi, direttore della serie Final Fantasy VII Remake, ha recentemente annunciato che Final Fantasy VII Remake Intergrade approderà sulla prossima generazione di console portatili Nintendo, la Switch 2. Questa rivelazione, avvenuta durante l'ultimo episodio della serie "Creator's Voice" di Nintendo, segna un importante ritorno della celebre saga su hardware Nintendo, dopo il "tradimento" avvenuto nel 1997 quando la serie abbandonò le console della grande N per approdare su PlayStation.

L'annuncio rappresenta un punto di svolta significativo nella relazione tra Square Enix e Nintendo, con Hamaguchi che ha dichiarato: "Con la potenza della Switch 2, possiamo ora ricreare Midgar con specifiche complete". Una dichiarazione che evidenzia come la nuova console portatile di Nintendo avrà la potenza necessaria per far girare un titolo tecnicamente esigente come Intergrade, versione espansa e migliorata del remake uscito originariamente su PS4 nel 2020 e successivamente ottimizzato per PS5.

Quando il cerchio si chiude: Final Fantasy torna a casa

Il legame tra Final Fantasy e Nintendo ha radici profonde, risalenti ai primi capitoli della saga che videro la luce proprio su console Nintendo. La svolta avvenne con Final Fantasy VII, quando Square (oggi Square Enix) decise di abbandonare il formato cartuccia di Nintendo 64 in favore dei CD-ROM della prima PlayStation, permettendo alla serie di compiere il salto verso la grafica 3D e contenuti più estesi. Quell'episodio segnò non solo una rivoluzione nel mondo dei videogiochi, ma anche una frattura nei rapporti tra le due aziende.

L'arrivo di Final Fantasy VII Remake Intergrade su Switch 2 rappresenta quindi un simbolico ritorno alle origini. Hamaguchi ha sottolineato con entusiasmo questo aspetto, affermando: "Ho grandi speranze che possiamo costruire una forte partnership tra Nintendo e il brand Final Fantasy". Una dichiarazione che suggerisce come questo potrebbe essere solo l'inizio di una rinnovata collaborazione tra i due colossi giapponesi.

La versione per Switch 2 di Final Fantasy VII Remake Intergrade non si limiterà a portare l'esperienza completa in formato portatile, ma introdurrà anche funzionalità esclusive per la console Nintendo. Hamaguchi ha evidenziato come il sistema integrerà GameChat, permettendo ai giocatori di parlare con gli amici durante le sessioni di gioco e condividere i loro schermi in tempo reale, creando un'esperienza più sociale e connessa.

"Essere in grado di giocare a questo titolo sulla Switch 2 in modalità portatile significa che potrete godervi l'avventura sul treno mentre andate al lavoro", ha aggiunto il direttore, sottolineando come la portabilità renderà anche più facile per i giocatori discutere direttamente e mostrare ad altri il gioco e i loro progressi. Un aspetto che potrebbe rivitalizzare l'esperienza per chi ha già completato il gioco su altre piattaforme.

Attualmente, Final Fantasy VII Remake Intergrade è disponibile solo su PS5 e PC. La versione per Switch 2 includerà tutti i miglioramenti grafici e di illuminazione presenti nell'edizione PS5, oltre al DLC Intermission, incentrato sull'arrivo a Midgar della ninja Yuffie, un personaggio amatissimo dai fan della serie originale.